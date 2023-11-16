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Она обожает свою работу. Преподаватель создала музей боевой и трудовой славы в колледже в Гродно

16 ноября 2023 17:25
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Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она обожает свою работу. Преподаватель создала музей боевой и трудовой славы в колледже в Гродно-1

Лариса Хатько, хранитель фонда экспонатов Народного музея боевой и трудовой славы Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения:
Самая главная наша задача – научить учащихся радоваться жизни и быть счастливыми. Моей мечтой было прийти в педагогику и работать с детьми. Всю жизнь я была связана с работой в музее, я дважды представляла музейную работу белорусских школьных музеев на двух всесоюзных слетах. И когда сюда пришла, первым делом на третьем этаже у меня был музей – летопись нашего учебного заведения. Первые три комнаты в 1967 году открыли, в мае – музей боевой славы. Потом он стал музеем боевой и трудовой славы. В Год исторической памяти мы собрали данные о всех наших почетных гражданах Гродно и продолжаем эту поисково-исследовательскую деятельность.

Она обожает свою работу. Преподаватель создала музей боевой и трудовой славы в колледже в Гродно-4

Принцип моей жизни – постоянно совершенствоваться, человек не может стоять на месте. Во все, что делается в стране, мы сразу включаемся. Я прихожу на работу и старюсь всем дарить улыбку, говорю, как прекрасен этот день, потому что сама жизнь – это лучшее, что может быть.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество # Фотофакт

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