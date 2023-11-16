Она обожает свою работу. Преподаватель создала музей боевой и трудовой славы в колледже в Гродно

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Лариса Хатько, хранитель фонда экспонатов Народного музея боевой и трудовой славы Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения:

Самая главная наша задача – научить учащихся радоваться жизни и быть счастливыми. Моей мечтой было прийти в педагогику и работать с детьми. Всю жизнь я была связана с работой в музее, я дважды представляла музейную работу белорусских школьных музеев на двух всесоюзных слетах. И когда сюда пришла, первым делом на третьем этаже у меня был музей – летопись нашего учебного заведения. Первые три комнаты в 1967 году открыли, в мае – музей боевой славы. Потом он стал музеем боевой и трудовой славы. В Год исторической памяти мы собрали данные о всех наших почетных гражданах Гродно и продолжаем эту поисково-исследовательскую деятельность.