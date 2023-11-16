Как в Беларуси будут штрафовать россиян за нарушение ПДД – рассказал замначальника Госавтоинспекции

Скрыться от «писем счастья» не получится. Беларусь и Россия ратифицировали соглашение о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь провинившимся на белорусских дорогах россиянам они будут выписываться по запросам из ГАИ Беларуси и приходить на почту. Такое же правило действует и в обратную сторону.

Борьба с лихачами выходит на новый уровень. Необходимость такого документа обсуждается уже несколько лет. Сейчас процесс вышел на финишную прямую. Тема актуальная. Поток российских авто в Беларуси и наоборот растет. Более того, практика показывает, что некоторые водители намерено пересаживаются на машины с зарубежной регистрацией, чтобы избежать штрафов. Теперь такие уловки не пройдут. Нарушил – значит будешь платить вне зависимости от того, в какой стране ты это сделал.

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси:

Соглашение предусматривает, что мы признаем лишь те административные решения, ответственность за которые предусмотрена как в России, так и Беларуси. Если мы говорим о том, что в Российской Федерации минимальный допустимый порог превышения скоростного режима – свыше 20 км\ч, то нарушение, которое граждане Российской Федерации допускают на территории Республики Беларусь, скажем на 15 км\ч, они соответствующей юридической силы на территории Российской Федерации иметь не будут, и соответствующие запросы об исполнении этих постановлений мы в Россию отправлять не будем.

Принятие соглашение было важной необходимостью, чтобы сблизить законодательства и улучшить обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах как Республики Беларусь, так и Российской Федерации.