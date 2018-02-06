Неформальные встречи, конференции, митапы. Репортаж СТВ с отрытой площадки SPACE

Мало кто знает, что в этом неприметном здании ежедневно собирается огромное количество людей. На открытой площадке SPACE проходят конференции, посвященные программированию и всему, что связано с разработкой программного обеспечения. А еще это место известно проведением митапов.

Алина Долгих, управляющая площадки SPACE:

Митап – это что-то такое более неформальное, это такие неформальные встречи, которые инициируются самими разработчиками, программистами. Инициируют их для того, чтобы обсудить новинки технологий, говорить они могут все, что угодно, в любом совершенно формате. Участие в мероприятии бесплатное, соответственно, и в это место они тоже приходят бесплатно.

Понятие митап пришло к нам из Германии в 2010 году. Под лозунгом «Делай, учись, делись, меняй» уже третий год на этой площадке проходят подобные встречи. Раз в месяц проходят и крупные мероприятия.

Алина Долгих:

Из ближайшего, 24 февраля здесь у нас состоится конференция по языку Python. Мы ожидаем около 200 человек на эту конференцию. Она пройдет уже третий раз и всегда, примерно, вот такое количество участников.

Параллельно с этим здесь же организованы коворкинги – это новые модели рабочих мест. Об этом понятии в нашей стране узнали в 2013 году, благодаря калифорнийцу Бреду Ньюбергу. Алина Долгих:

Наш коворкинг – открытого типа. Мы не предоставляем отдельные помещения, не предоставляем отдельный офис для команд. Если люди хотят работать, они просто приходят со своими ноутбуками и работают. Здесь есть несколько рабочих мест.

И чтобы поработать в таком лофте, нужно просто зайти на сайт и приобрести так называемый билет. По этому билету можно находиться здесь несколько часов, день или несколько дней. Можно приобрести абонемент на месяц, ведь площадок для коворкинга не так уж много.

Алина Долгих:

Запрос на коворкингы есть, и к нам приходят люди, но тут есть такой нюанс. Когда вечером здесь начинается какой-то вечерний митап, работать становится не очень удобно, потому что собирается толпа людей, со сцены говорит спикер. Поэтому с течением времени, когда у нас стало мероприятий больше, соответственно, коворкеров у нас стало меньше.