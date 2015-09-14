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Белорусский рекордсмен Кирилл Шимко удержал в режиме форсажа два самолета

14 сентября 2015 17:24
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Новости Беларуси. Очередной рекорд белорусского богатыря. Кирилл Шимко удержал в режиме форсажа два самолета Як-52, которые разъезжались в противоположные стороны.

Этот трюк стал частью японской информационно-развлекательной телепрограммы о путешествиях «Sekai No Hate Made ItteQ!» («На край света и обратно»), которая рассказывает о разных странах мира. Достижение белорусского богатыря войдет в сюжет японской телекомпании о Беларуси (видео, опубликованное очевидцами на YouTube, здесь).

Напомним, это далеко не единственное достижение в копилке Кирилла Шимко. Достойное место в мировом списке лучших из лучших уже заняли рекорды белорусского богатыря по ручной транспортировке поездов, танков и самолетов.

Больше о рекордах Кирилла Шимко здесь

# Рекорды

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