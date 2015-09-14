Белорусский рекордсмен Кирилл Шимко удержал в режиме форсажа два самолета

Новости Беларуси. Очередной рекорд белорусского богатыря. Кирилл Шимко удержал в режиме форсажа два самолета Як-52, которые разъезжались в противоположные стороны.

Этот трюк стал частью японской информационно-развлекательной телепрограммы о путешествиях «Sekai No Hate Made ItteQ!» («На край света и обратно»), которая рассказывает о разных странах мира. Достижение белорусского богатыря войдет в сюжет японской телекомпании о Беларуси (видео, опубликованное очевидцами на YouTube, здесь).

Напомним, это далеко не единственное достижение в копилке Кирилла Шимко. Достойное место в мировом списке лучших из лучших уже заняли рекорды белорусского богатыря по ручной транспортировке поездов, танков и самолетов.