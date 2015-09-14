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Лето возвращается в Беларусь: на неделе – жара до +32°С

14 сентября 2015 12:08
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Новости Беларуси. По прогнозам синоптиков, в Беларуси на этой неделе установится по-настоящему летняя погода.

Средняя температура ожидается на 5-8 градусов выше климатической нормы.

Во вторник ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах прогремят грозы. Температура ночью составит 6-12 градусов тепла, днем будет плюс 15-21. По юго-западу ночью ожидается 13-15 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса.

В среду, 16 сентября начнёт поступать тёплая воздушная масса со Средиземноморья. Кратковременные дожди пройдут местами по стране. Прогремят грозы. В отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля, днем будет 17-23 градуса тепла. В юго-западных районах воздух прогреется до плюс 26.

Температура воздуха ночью в четверг составит 11-18 градусов тепла, днем – 20-26 градусов выше нуля. В юго-западных районах воздух прогреется до плюс 27-30. Вероятны кратковременные дожди, грозы.

В пятницу ночью – 12-19 градусов выше нуля, днем – 23-29. В северо-западных районах воздух прогреется до 18-22 градусов, по югу – до плюс 30-32. В некоторых районах, в основном по северо-западу, прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля, днем – плюс 17-24, по юго-востоку ожидается 25-29 градусов тепла.

В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью – 7-14 градусов выше нуля, днем – плюс 15-22. По юго-востоку ночью будет 15-17 градусов тепла, днем – плюс 23-26.

# общество # Погода в Беларуси

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