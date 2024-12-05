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В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов

05 декабря 2024 06:42
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Высокая активность и гражданственность избирателей. Завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. Инициативные группы активно работают в разных уголках страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов-2

В Борисове пикеты по сбору подписей за одного из претендентов в кандидаты развернулись на центральной площади в оживленном месте. Люди охотно вовлекаются в электоральную кампанию, не проходят мимо, оставляют подписи. А эксперты констатируют значительно возросший уровень политической зрелости граждан. Избиратели осознают ответственность за сохранение мира, стабильности и будущее своей страны.

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов-4

Мы очень хотели бы, чтобы она развивалась, чтобы она находилась в движении, чтобы люди не знали, что такое взрывы в небе, и чтобы чужие самолеты над головой не летали. Это первостепенная позиция, которую мы защищаем.

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов-6

Чтобы был мир. Главное, чтобы был мир. Мне уже скоро 80. Я прожила без войны и всем желаю, чтобы без войны, было спокойно.

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов-8

В нашей Беларуси и продукты есть, и товаров много всего.

В Беларуси подходит к завершению этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов-10

Лидер должен быть честный, справедливый, стойкий и бороться за нас, за народ.

Сбор подписей продолжится по шестое декабря включительно. Далее территориальные комиссии приступят к проверке достоверности собранных подписей граждан в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты.

# Выборы в Беларуси

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