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Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»

19 марта 2024 06:23
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Новости Беларуси. Сложить дрова, убрать мусор, навести порядок во дворе. Обычные для марта хлопоты, к сожалению, порой не всем под силу. Речь об одиноких пенсионерах и людях с ограниченными возможностями. Их взял под опеку Белорусский Красный Крест. В Гродненском регионе волонтеры выезжают по адресам в рамках инициативы «Начни помогать весной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»-1

Заявки на помощь поступают из частного сектора. Работы немного, но пенсионеры по состоянию здоровья практически не выходят из дома, потому подмога молодых волонтеров приходится кстати.

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»-4

Никита Хабов, участник волонтерского отряда «Луч доброты» Белорусского Красного Креста:
У меня есть бабушка в деревне, и вот в этой деревне есть школа. Часто приходят парни из школы и девушки, помогают. Посмотрел на них, вдохновился и решил тоже стать волонтером. По велению сердца. Я считаю, что правильно помогать людям уже в пожилом возрасте.

Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»-7

Марина Садовская, заместитель председателя по Октябрьскому району Гродненской городской организации Белорусского Красного Креста:
Инициатива направлена на привлечение внимания общественности к проблемам одиноких и одиноко проживающих людей, пожилых людей, с инвалидностью. В рамках акции оказывается социальная помощь, хозяйственно-бытовая, гуманитарная помощь. Получатели помощи согласовываются с центрами социальной защиты, они помогают выявить нуждающихся и оказать им уже адресную помощь.

Инициатива Белорусского Красного Креста «Начни помогать весной» продлится до конца апреля. В регионе к пенсионерам готовы выехать более 130 волонтерских групп.

# Белорусское общество Красного Креста # общество

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