Белорусский Красный Крест выезжает к пенсионерам в рамках инициативы «Начни помогать весной»

Новости Беларуси. Сложить дрова, убрать мусор, навести порядок во дворе. Обычные для марта хлопоты, к сожалению, порой не всем под силу. Речь об одиноких пенсионерах и людях с ограниченными возможностями. Их взял под опеку Белорусский Красный Крест. В Гродненском регионе волонтеры выезжают по адресам в рамках инициативы «Начни помогать весной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявки на помощь поступают из частного сектора. Работы немного, но пенсионеры по состоянию здоровья практически не выходят из дома, потому подмога молодых волонтеров приходится кстати.

Никита Хабов, участник волонтерского отряда «Луч доброты» Белорусского Красного Креста: У меня есть бабушка в деревне, и вот в этой деревне есть школа. Часто приходят парни из школы и девушки, помогают. Посмотрел на них, вдохновился и решил тоже стать волонтером. По велению сердца. Я считаю, что правильно помогать людям уже в пожилом возрасте.

Марина Садовская, заместитель председателя по Октябрьскому району Гродненской городской организации Белорусского Красного Креста:

Инициатива направлена на привлечение внимания общественности к проблемам одиноких и одиноко проживающих людей, пожилых людей, с инвалидностью. В рамках акции оказывается социальная помощь, хозяйственно-бытовая, гуманитарная помощь. Получатели помощи согласовываются с центрами социальной защиты, они помогают выявить нуждающихся и оказать им уже адресную помощь.

Инициатива Белорусского Красного Креста «Начни помогать весной» продлится до конца апреля. В регионе к пенсионерам готовы выехать более 130 волонтерских групп.