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Белорусский Красный Крест провёл занятия в школе по реагированию на ЧС

17 августа 2024 17:18
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Белорусский Красный Крест провел в Ивацевичском районе школу по реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Красный Крест провёл занятия в школе по реагированию на ЧС-2

Занятия собрали волонтеров со всей страны, приехали и гости из России. В основе легенды тренировки циклон с дождями, который привел к прорыву дамбы и затоплениям. Волонтеры помогали сотрудникам МЧС восстанавливать электро- и водоснабжение. Кроме того, Красный Крест искал пропавших и помогал пострадавшим. Оказывали первую помощь, доставляли в пункты временного размещения. Работа на воде и в лесном массиве. В помощь современная техника, в том числе для мониторинга территорий с воздуха.

Белорусский Красный Крест провёл занятия в школе по реагированию на ЧС-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
По результатам этой школы мы будем обсуждать, какие слабые стороны, на что стоит обратить внимание, что усилить, чтобы мы более слаженно и консолидированно работали. Наши российские коллеги принимают участие в этом году (это молодежный отряд ЧС), чтобы подсказать нам какие-то нюансы и, конечно, что-то почерпнуть из нашей подготовки, экипировки, нашего реагирования.

Белорусский Красный Крест провёл занятия в школе по реагированию на ЧС-6

Леонид Крикунов, волонтер международной волонтерской программы «Миссия Добро» спасатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей:
Приятно был удивлен уровнем оснащенности и подготовки команд реагирования в Беларуси. Есть чему поучиться, особенно в плане пунктов временного размещения, при массовых обращениях пострадавших. Большие надежды, что эта поездка не последняя, а первая. Будем рады видеть коллег из Республики Беларусь на наших площадках, в Москве, в других регионах.

Белорусский Красный Крест провёл занятия в школе по реагированию на ЧС-8

Занятия в школе по реагированию на ЧС продлятся до завтра. Они проводятся уже в 12 раз.

# Белорусское общество Красного Креста # Дмитрий Шевцов

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