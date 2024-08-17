ГПК: лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

Жителя Гродно с самодельным беспилотником задержали лидские пограничники. При себе у нарушителя был также пульт дистанционного управления дроном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жителя Гродно с самодельным беспилотником задержали лидские пограничники. При себе у нарушителя был также пульт дистанционного управления дроном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Квадрокоптер и комплектующие к нему изъяли и доставили в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. Что касается белоруса, в его отношении начат административный процесс.
Напомним, с 1 апреля в стране вступил в силу указ, которым запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения. А использование дронов в пограничной зоне или полосе является нарушением и наказывается штрафом до 50 базовых величин.