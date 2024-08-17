ГПК: лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

Жителя Гродно с самодельным беспилотником задержали лидские пограничники. При себе у нарушителя был также пульт дистанционного управления дроном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квадрокоптер и комплектующие к нему изъяли и доставили в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. Что касается белоруса, в его отношении начат административный процесс.