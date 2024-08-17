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Лукашенко: вместе мы способны дать достойный ответ любым вызовам современности

17 августа 2024 16:57
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Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление Глобального Большинства, а эпоха западного господства уходит в прошлое. Александр Лукашенко по приглашению премьер-министра Индии стал участником третьего саммита «Голос глобального Юга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: вместе мы способны дать достойный ответ любым вызовам современности-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Может быть, мы далеко от вас географически, но всегда готовы быть рядом в решении самых насущных задач. Уверен, вместе мы способны дать достойный ответ любым вызовам современности. Как сказал великий Махатма Ганди: «Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением». Убежден, что сообща мы можем изменить этот мир, а голос Глобального Большинства – это голос нашего общего будущего.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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