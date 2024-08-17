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Афины по-прежнему пополняют список рекордов, в Москве +26 – свежий метеорасклад по Европе

17 августа 2024 14:55
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Афины по-прежнему пополняют список рекордов, в Москве +26 – свежий метеорасклад по Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже остановится на отметке в 25 градусов. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно. Однако дополнит общую картину дождь. Причем как днем, так и в ночные часы. В Вене воздух прогреется до 28. В Риме жара начнет потихоньку спадать. В столице Италии 31 со знаком плюс. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там на 1 градус выше – до +32.

Афины по-прежнему пополняют список рекордов, в Москве +26 – свежий метеорасклад по Европе-4

В Болгарии преимущественно ясно. Температура воздуха будет достигать в среднем 30 градусов в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре до +31. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там средний показатель составит 36 градусов.

Афины по-прежнему пополняют список рекордов, в Москве +26 – свежий метеорасклад по Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге жара утихнет. День будет малооблачным, однако, дополненным небольшими осадками. Воздух прогреется до 21 со знаком плюс. В Вильнюсе 27. В столице ясно, но немного дождливо. Варшаву дожди также не обойдут стороной, дополнят обстановку и грозы. 28 со знаком плюс будет отмечено в дневные часы. +32 в Киеве, столицу осадки, напротив, не ожидают. В Москве + 26. Погода обещает быть преимущественно солнечной.

# Погода

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