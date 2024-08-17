Афины по-прежнему пополняют список рекордов, в Москве +26 – свежий метеорасклад по Европе

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В столице Франции синоптики прогнозируют исключительно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже остановится на отметке в 25 градусов. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно. Однако дополнит общую картину дождь. Причем как днем, так и в ночные часы. В Вене воздух прогреется до 28. В Риме жара начнет потихоньку спадать. В столице Италии 31 со знаком плюс. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там на 1 градус выше – до +32.

В Болгарии преимущественно ясно. Температура воздуха будет достигать в среднем 30 градусов в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре до +31. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там средний показатель составит 36 градусов.