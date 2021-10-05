Чем не должен заниматься профессиональный астролог? Спросили у преподавателя авестийской школы

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
Ирина, подскажите, пожалуйста, каким образом все-таки можно определить дилетанта от профессионала?
Ирина Махнач, физик-ядерщик, преподаватель авестийской школы астрологии:
Знаете, как говорили мудрецы: «По делам его». Поэтому это лучше всего. Я не рекомендую ни дипломам верить, какими-то люди иконами могут обставиться, они могут о себе красиво говорить. Человек может все что угодно сказать – в том-то и задача.
Вот вы знаете, чтобы определить человека более высокого уровня: у него всегда мысли, слова и дела соответствуют, они тождественны. А если человек говорит одно, а на практике... Он может себя захваливать, он может все что угодно, поэтому всегда для человека… Тем более, к великому сожалению, на сегодня у нас астролог как профессионал пока не очень почитаем. И поэтому, к сожалению, сказать, что вот у него есть диплом государственного образца… Вот то же самое, как распознать врача. Ну, врач хотя бы у него есть какая-то квалификация.
А сейчас может себя называть астрологом кто угодно. Вот он называет, он говорит: «Я астролог». Вот красивое имя. Причем он может на таро, на картах гадать, что не имеет отношения к астрологии. Люди, это не астрология! Он гадает, понимаете, вот эта гадательная система, карты, вообще мантика – это уже отдельная немножечко область.
Наталья Широкова:
А нумерология?
Ирина Махнач:
Ну, нумерология – это совершенно немножечко другое. Здесь уже и с математикой связано, здесь уже число. Как бы такое немножечко ответвление. Да, это существует, это есть, это работает. То же самое хирология, то есть линии. Это все есть, это все работает.
Но, чем интересна астрология, она дает вот эти законы, понимание. Так вот главный закон твердит: «Если человек действительно, – будем так говорить, – человек света, человек добра, мысль равно слову и равно делу».
Поэтому по поступкам всегда. А просто так, когда зазывают, когда начинают красиво о себе говорить, когда дипломов кучу показывают, вот здесь бы я советовала не доверять.
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