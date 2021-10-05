Чем не должен заниматься профессиональный астролог? Спросили у преподавателя авестийской школы

Ирина Махнач, физик-ядерщик, преподаватель авестийской школы астрологии:

Знаете, как говорили мудрецы: «По делам его». Поэтому это лучше всего. Я не рекомендую ни дипломам верить, какими-то люди иконами могут обставиться, они могут о себе красиво говорить. Человек может все что угодно сказать – в том-то и задача.

Вот вы знаете, чтобы определить человека более высокого уровня: у него всегда мысли, слова и дела соответствуют, они тождественны. А если человек говорит одно, а на практике... Он может себя захваливать, он может все что угодно, поэтому всегда для человека… Тем более, к великому сожалению, на сегодня у нас астролог как профессионал пока не очень почитаем. И поэтому, к сожалению, сказать, что вот у него есть диплом государственного образца… Вот то же самое, как распознать врача. Ну, врач хотя бы у него есть какая-то квалификация.

А сейчас может себя называть астрологом кто угодно. Вот он называет, он говорит: «Я астролог». Вот красивое имя. Причем он может на таро, на картах гадать, что не имеет отношения к астрологии. Люди, это не астрология! Он гадает, понимаете, вот эта гадательная система, карты, вообще мантика – это уже отдельная немножечко область.

Наталья Широкова:

А нумерология?