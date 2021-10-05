Особое внимание центральным улицам и дорогам. В Столбцах готовятся принять в 2022 году «Дажынкі»

Новости Беларуси. Копыль передал эстафету празднования областных «Дажынак». В 2022 году фестиваль-ярмарку тружеников села примут Столбцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подготовку к празднику в городе ведут уже несколько месяцев. Обновление затронет каждый уголок. Особое внимание центральным улицам: Энгельса, Магистральной. В планах отремонтировать 6,5 километров дорожного покрытия, привести в порядок свыше 40 придомовых территорий.

Специалисты также приступили к реконструкции коммуникаций. Предстоит проложить четыре километра теплотрассы, половину сетей уже заменили. Внимание уделят и модернизации жилых и социальных объектов.

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Планируем сделать капитальный ремонт 10 жилых домой, это порядка 16 тысяч квадратных метров, порядка 30 – текущий ремонт, из них будет 24 – окраска фасадов. 41 придомовая территория. К этим работам уже приступили. На 7 объектах данная работа уже сделана. Сейчас проводим процедуры по выбору подрядной организации на асфальтирование. Подготовим все объекты, которые являются коммунальной формой собственности, личное коммунальное хозяйство, особенно будет уклон сделан на здравоохранение и социальную сферу. Это объекты образования: наши школы и сады.