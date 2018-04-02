Белорусский историк Евгений Сылка отправился на рыбалку, а обнаружил мемориал времен ВОВ

Новости Беларуси. После Великой Отечественной войны люди часто говорили, что неуютно ходить по земле Минской области – это одна братская могила. Здесь захоронены тысячи солдат разных национальностей. Но больше всего это белорусы и русские. В программе «Центральный регион» рассказываем о нашей общей трагедии.

Военный историк Евгений Сылка изучил множество неизвестных фактов и эпизодов той страшной войны.

Он и сам – офицер, воевавший в Афганистане, знает цену солдатскому подвигу.

Евгений Сылка, военный историк:

Смолевичи – Негорелое – это историческая дорога. Пару лет назад здесь положили твердое покрытие, и она стала шире. Это дорога существовала в 1941 году. Местная жительница Зинаида Каземировна из деревни Цесино в 1941 году в конце июня заметила на месте, где стоял мост, танк Т-26. Этот танк стоял орудием на Восток.

Немцы шли по этой дороге большими колоннами, они посчитали, что танк был брошен во время отступления.

Но сами танкисты остались. И когда шла очередная колонна немецких мотоциклистов, минут за 20 они расстреляли весь боезапас. По моим подсчетам, это произошло числа 29 июня. Это было после того, как 28 июня немцы взяли Минск. В колоне немцев не было пушек, но в конечном итоге они подожгли этот танк.

Евгений рассказал нам, как отправившись на рыбалку, обнаружил надгробие воинов, погибших в конце Великой Отечественной войны.

Евгений Сылка:

Однажды, будучи на рыбалке на мосту через реку Свислочь, на этой дороге, я обнаружил валун. А около валуна лежал кусок бетона, который я вывернул, и с одной стороны этого треугольника была мраморная доска.

Я отчистил эту доску и прочел: «Здесь 7 июля 1944 года принял неравный бой дивизион 1035-го артиллерийского полка 53-ей стрелковой дивизии. Вечная память павшим героям».

Я был очень удивлен: Минск взяли 3-го числа, а 7-го – неравный бой. Каким образом это могло быть через 4 дня?



Топот тысяч солдатских сапог, рев самолетов, гул танков и боевого орудия…В час войны все это было слышно здесь, где тихо и мирно сейчас.

Союзное государство России и Беларуси – это яркий пример сохранения исторической памяти.

Евгений Сылка:

Больше, чем тот союз, который существует между Россией и Беларусью, он больше не существует ни с кем. Реальное отношение к Великой Отечественной войне на наиболее высоком уровне. Здесь, в Беларуси войну не делят. События остаются событиями. И те солдаты, которые здесь воевали – они же не представляли, что придется потом разбираться: кто из них – этот, а кто из них – тот.