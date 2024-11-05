Белорусский и китайский бизнес провели деловую встречу в Шанхае

Самый масштабный выставочный проект осени для белорусских предприятий и организаций, которые укрепляют позиции на быстрорастущем и емком рынке Китая. Шанхай с 5 по 10 ноября в седьмой раз принимает международную выставку импортных товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60 разнопрофильных предприятий из Беларуси презентуют свою продукцию. Выставочная площадь «Экспо» превышает 420 тысяч квадратных метров.

Участие в масштабном форуме принимают свыше 150 стран, регионов и международных организаций. Белорусскую делегацию возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. В структуре белорусского экспорта в Китай на лидирующих позициях пищевая и сельхозпродукция. Наша страна входит в топ-10 поставщиков в КНР калийных удобрений, молочной сыворотки, мясной продукции, рапсового масла. Но потенциал далеко не исчерпан. Еще до открытия форума прошли встречи наших деловых кругов с представителями китайского бизнеса.

Андрей Сюй, генеральный директор ООО «Шанхайская промышленно-торговая компания «Душа»:

Ежегодно с 5 по 10 ноября огромные китайские выставки передали вам, уважаемые белорусские продавцы предприятий, большую платформу. Вы можете на такой большой площади показать свою хорошую, качественную продукцию. Здесь не только сельское хозяйство и продукция нас интересуют. прошлый раз я разговаривал с несколькими коллегами. БМЗ, МАЗ – ваш промышленный товар Китаю тоже нужен.