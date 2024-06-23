Хренин: России не нужно поставлять в Беларусь оружие для выполнения своих задач

О современных вызовах и угрозах, о тактическом ядерном оружии и можем ли мы его применить, об идеологической составляющей парада и подробностях одного телефонного звонка – эти и другие вопросы Алена Сырова обсудила с министром обороны Виктором Хрениным специально для программы «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Недавно Владимир Путин заявил о том, что Россия может поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву. Естественно, тут же все подумали о Беларуси и стали разгонять активно тезис о том, что чуть ли без ведома руководства нашей страны, без нашего согласия завтра начнут бомбить Запад с территории нашей страны. Поставят оружие, которое нужно, и начнут.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Ерунда какая-то это, полная... На территории нашей страны без ведома руководства нашей страны ничего не делается – невозможно. Об этом не раз говорил наш Президент. И в конце концов, есть же Союзное государство. И есть Военная доктрина Союзного государства, где четко определено, как будет применяться это оружие. Поэтому тут будем придерживаться только тех норм и правил, которые определены и есть договоренности. Эксперты диванные пусть там говорят. России совершенно не нужно чего-то еще дополнительно поставлять на территорию Республики Беларусь, чтобы выполнить те задачи, которые закладывает Президент России. У них достаточно своего оружия и достаточно тех стран, союзников, с которыми они могут работать.