Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт

Новости Беларуси. Тема уборочной стала хлебной даже в соцсетях и у блогеров. Новое поколение комбайнеров успевает собирать урожай зерна, лайков и даже брать интервью у своего руководства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По специальности – учитель информатики. По призванию – хлебороб. А по желанию – еще и автор блога. IT и агарная сферы – брендовые для Беларуси.