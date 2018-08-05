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Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт

05 августа 2018 18:54
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Новости Беларуси. Тема уборочной стала хлебной даже в соцсетях и у блогеров. Новое поколение комбайнеров успевает собирать урожай зерна, лайков и даже брать интервью у своего руководства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт-1

По специальности – учитель информатики. По призванию – хлебороб. А по желанию – еще и автор блога. IT и агарная сферы – брендовые для Беларуси.

Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт-4

Василий Лемешевский показывает миру тяжкий труд, патриотизм к родной технике и уборочную в качестве HD.

# Урожай # общество # Василий Лемешевский # Фотофакт

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