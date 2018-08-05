Как объяснить иностранцу, что такое щавелевый лимонад? Эксперимент СТВ

Новости Беларуси. Введение 30-дневного безвизового режима – событие прошлой недели, но не отпускает даже на этой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основной посыл представителей консолидированного туристического сообщества – новость отличная, но теперь давайте двигаться дальше (подробнее здесь). Мол, на самом деле для туриста в стране сделано не то чтобы достаточно. Взять хотя бы уровень сервиса в так называемой сфере гостеприимства – даже английский язык, можно сказать рабочий для приезжих, и тот не везде.

А если учесть, что решения по безвизу сугубо в государственной компетенции, то и пожелания по повышению уровня сервиса звучат будто бы обращенные в ту же сторону. И можно было бы их принять за веру, если бы не одно но: подавляющее большинство объектов сферы гостеприимства принадлежат частному бизнесу. И вот тут возникает закономерный вопрос: кто больше всех заинтересован в том, чтобы турист не просто приехал в страну, но и оставил здесь максимальный чек? И что для этого нужно сделать? Выясняла корреспондент Алена Сырова.

Роланд Димаи, турист (Австрия):

Я никогда не был в Беларуси до этой поездки. Но здесь живет бабушка моей супруги в деревне Кузьминичи, и мы решили приехать.

Дом на колесах и ретрокар BMW Isetta стали помощниками в изучении целой страны. Роланд и Влада поселились в самом центре Минска – в шаговой доступности и парки, и многочисленные заведения. Но все же предпочтение городским окрестностям: субботним днем отправляемся на Линию Сталина. Война войной (в тот день была реконструкция), а обед по расписанию.

Скажите, а к вам часто иностранцы приходят? Каждый день.

Понимаете? Понимаю. Но на курсы я бы пошла, конечно. Роланд Димаи:

Мне кажется, это мило: с минимальным знанием языка жестами объяснила. Я хотел чай – я его получил, какая разница, каким способом? На самом деле я не вижу никакой проблемы в том, чтобы подождать кого-то, говорящего на английском.

В конце концов, это же не неотложный вопрос, как, например, «где туалет?», когда ты ждать не можешь! Куда важнее, что люди готовы помочь и на пальцах объяснить – этого лично мне достаточно. Тем более, что с большей вероятностью я вернусь туда, где мне было вкусно, а не где со мной просто хорошо общались.

Алена Сырова, корреспондент:

Совершенно очевидно, что в меню любого заведения есть ряд стандартных позиций – чай, кофе или что-то покрепче вам, конечно, подадут и продадут без перевода. Проблемы обычно начинаются там, где речь заходит о чем-то авторском. Скажем, как объяснить иностранцу, что ему предстоит выпить щавелевый лимонад?

Татьяне, работающей барменом в тусовочном сердце Минска, приходится общаться с иностранными гостями ежедневно. Чтобы беседа не ограничивалась двумя-тремя фразами, пришлось не только вспомнить базовый школьный курс английского, но и самой заняться языком.

Татьяна Лабзовская, старший бармен:

Во-первых, работники сами должны быть заинтересованы, но этому мы их обязать не можем. В частности у нас, например, я проводила занятия по английскому языку: какие-то базовые фразы, слова, как подойти к гостю, что спросить и что он может ответить. Потому что он действительно особенно распыляться не будет.

Заведения в центре Минска в основном молодые, как и их хозяева. Андрей Жук, владелец бара, честно признался: первое время перед открытием на позицию «иностранные языки» в резюме потенциальных сотрудников даже не смотрел. Сейчас же, когда его заведение в топе мест must visit для иностранных гостей в Минске, самое время задуматься всерьез.

Андрей Жук, владелец бара:

Мы не ожидали количества иностранцев по двум причинам. Самая главная из них – открытие безвизового нахождения (бар открылся до введения безвизового режима – прим. ред.) Оно, конечно, дало большой приток иностранцев. Второе – все-таки, оказывается, здесь есть иностранцы. Иностранцы живут, иностранцы тоже веселятся. Конечно же, мы немножко загнались моментом английского языка – ребята учат. Но в будущем мы, наверное, будем пересматривать: людям, которые будут приходить к нам на работу, знание английского языка будет обязательным.

Кстати, позиции меню со специфическими ингредиентами Андрей легко адаптировал и перевел на язык транснационального общения самостоятельно.