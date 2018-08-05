К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Новости Беларуси. Светлана Лапина квалифицированный врач-фитотерапевт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Её отец был знаменитым народным лекарем. Она продолжает семейное дело. На своём приусадебном участке выращивает около 200 лекарственных растений: барбарис желчегонный, из ягод бузины – чай долголетия, амарант выводит радионуклиды, а козлятник снижает уровень сахара в крови.

С различными недугами к Светлане ездит не только вся Беларусь, но и жители Германии, Италии, Чехии.

Светлана Лапина, врач-фитотерапевт:

Звонят пациенты и говорят спасибо за то, что действительно помогли травы. И бесплодие. Я могу похвастаться внучатами.