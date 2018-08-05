К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Новости Беларуси. Светлана Лапина квалифицированный врач-фитотерапевт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Светлана Лапина квалифицированный врач-фитотерапевт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Её отец был знаменитым народным лекарем. Она продолжает семейное дело. На своём приусадебном участке выращивает около 200 лекарственных растений: барбарис желчегонный, из ягод бузины – чай долголетия, амарант выводит радионуклиды, а козлятник снижает уровень сахара в крови.
С различными недугами к Светлане ездит не только вся Беларусь, но и жители Германии, Италии, Чехии.
Светлана Лапина, врач-фитотерапевт:
Звонят пациенты и говорят спасибо за то, что действительно помогли травы. И бесплодие. Я могу похвастаться внучатами.
Врач-фитотерапевт считает, что лечение травами – это проверенный веками метод. Раньше и люди здоровее были потому, что питались натуральным. За экологически чистыми продуктами будущее. Поэтому и дело предков, уверена, в отличие от трав, ни в коем случае нельзя засушить.