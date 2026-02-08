Белорусский «антивирус» – пользуются ли спросом сельские бани и насколько выгодно их содержать?
Пока ученые спорят о штаммах и вакцинах, у белорусов есть свой, проверенный веками, «антивирус». Хороший пар и березовый веник – для многих лучшая профилактика всех болезней. В баню ходят семьями и считают лучшим вариантом перезагрузки. Никакие новомодные ретриты с этим не сравнить.
А в Беларуси до сих пор сохранилось и вовсе уникальное явление – это сельские бани, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, ну красоте же. Природа, деревня, банька на дровах – и все это удовольствие за 5 рублей. Настоящая идиллия, да еще, считай, что даром. И вот здесь главная загвоздка. Сельские бани не приносят доход, только радость. А их содержание – бремя для коммунальников.
Как париться, чтобы не париться – Галина Буро об истинной ценности такого отдыха.
Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
Культовая фраза из кино навсегда сделала баню символом советского Нового года. В те годы в общественные бани ходили если не все, то многие. Но с приходом в большинство домов водопровода, ряды поклонников «легкого пара» поредели. Сегодня это больше чем просто гигиена, скорее целая философия и особый вид отдыха.
Веники Николай Жидок заготавливает сам, сушит в гараже. Все его будни проходят за рулем (работает водителем на местном сельхозпредприятии), а по субботам с друзьями ходит в общественную баню. Признается: это отличный способ перезагрузки, проверенный поколениями! Любовь к парной еще в детстве привил отец.
Николай Жидок, житель агрогородка Матвеевцы:
Мне мытье постольку поскольку, главное – парилка. Я ради парилки хожу туда, помыться и я дома могу. Лучше чувствуешь себя, намного здоровее.
Сельская баня в агрогородке Матвеевцы когда-то относилась к сельхозпредприятию, затем ее передали на баланс Волковысского ЖКХ. Помещение небольшое: гардеробная, моечный зал и, конечно, «сердце» этого места.
Анна Манцевич, мастер участка бани Волковысского коммунального хозяйства:
Можете посмотреть нашу парную. Пар у нас хороший, посетители паром всегда довольны.
Отменный пар за счет печи на дровах. Местные уверены, здесь особый дух, который исцеляет и объединяет людей. Растопка бани занимает около пяти часов. При этом 120 минут отдыха посетителю обойдутся всего в 5 рублей – дешевле только даром. Но даже с такими тарифами объект не выходит на полную загрузку.
Анна Манцевич:
Загруженность бани составляет от 30 до 40 %. Приходят с семьями. Люди с маленькими детьми приходят. Но хотелось бы, конечно, побольше посетителей.
Баня работает раз в неделю – по субботам. Приезжают сюда из разных деревень. И пусть порой количество гостей в день не превышает 20 человек, местные жители уверены: баня на селе необходима – это часть их жизни, традиция.
Татьяна Буяк, председатель Изабелинского сельского исполнительного комитета:
Общественная баня – это, конечно, незаменимая вещь, скажем так. Особенно для людей, которые с детства к этому привыкли. На территории нашего сельсовета 16 деревень. Хозяйством может предоставляться транспорт для подвоза людей. И сами теперь мобильные люди, транспорт свой, поэтому все могут пользоваться этой баней.
Целебный пар уже многие века объединяет белорусов. И сегодня банный отдых не канул в лету, наоборот, обретает новое дыхание. Чтобы жар не погас, особенно на селе, нужна информационная работа. А главное, активность самих любителей пара.
Подробности в видео.