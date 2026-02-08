Белорусский «антивирус» – пользуются ли спросом сельские бани и насколько выгодно их содержать?

Пока ученые спорят о штаммах и вакцинах, у белорусов есть свой, проверенный веками, «антивирус». Хороший пар и березовый веник – для многих лучшая профилактика всех болезней. В баню ходят семьями и считают лучшим вариантом перезагрузки. Никакие новомодные ретриты с этим не сравнить. А в Беларуси до сих пор сохранилось и вовсе уникальное явление – это сельские бани, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, ну красоте же. Природа, деревня, банька на дровах – и все это удовольствие за 5 рублей. Настоящая идиллия, да еще, считай, что даром. И вот здесь главная загвоздка. Сельские бани не приносят доход, только радость. А их содержание – бремя для коммунальников. Как париться, чтобы не париться – Галина Буро об истинной ценности такого отдыха.

Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Культовая фраза из кино навсегда сделала баню символом советского Нового года. В те годы в общественные бани ходили если не все, то многие. Но с приходом в большинство домов водопровода, ряды поклонников «легкого пара» поредели. Сегодня это больше чем просто гигиена, скорее целая философия и особый вид отдыха.

Веники Николай Жидок заготавливает сам, сушит в гараже. Все его будни проходят за рулем (работает водителем на местном сельхозпредприятии), а по субботам с друзьями ходит в общественную баню. Признается: это отличный способ перезагрузки, проверенный поколениями! Любовь к парной еще в детстве привил отец.

Николай Жидок, житель агрогородка Матвеевцы:

Мне мытье постольку поскольку, главное – парилка. Я ради парилки хожу туда, помыться и я дома могу. Лучше чувствуешь себя, намного здоровее. Сельская баня в агрогородке Матвеевцы когда-то относилась к сельхозпредприятию, затем ее передали на баланс Волковысского ЖКХ. Помещение небольшое: гардеробная, моечный зал и, конечно, «сердце» этого места.

Анна Манцевич, мастер участка бани Волковысского коммунального хозяйства:

Можете посмотреть нашу парную. Пар у нас хороший, посетители паром всегда довольны. Отменный пар за счет печи на дровах. Местные уверены, здесь особый дух, который исцеляет и объединяет людей. Растопка бани занимает около пяти часов. При этом 120 минут отдыха посетителю обойдутся всего в 5 рублей – дешевле только даром. Но даже с такими тарифами объект не выходит на полную загрузку.

Анна Манцевич:

Загруженность бани составляет от 30 до 40 %. Приходят с семьями. Люди с маленькими детьми приходят. Но хотелось бы, конечно, побольше посетителей. Баня работает раз в неделю – по субботам. Приезжают сюда из разных деревень. И пусть порой количество гостей в день не превышает 20 человек, местные жители уверены: баня на селе необходима – это часть их жизни, традиция.