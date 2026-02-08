«Неуд» по всем статьям: Лукашенко оценил ситуацию в Витебской области. Главное из совещания по региону

Глава государства поставил оценку ситуации в Витебском регионе – «неуд» по всем статьям. От нового руководителя требуется четкий план действий. Ситуация в регионе остается сложной. Сельское хозяйство – основная болевая точка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рост падежа скота, неэффективные технологии содержания, управленческие сбои – все это напрямую бьет по экономике региона. Но область на плечах никто тащить не будет, предупреждает Президент, и это касается не только Витебщины. Хронические проблемы, которые не решаются годами, есть в каждом регионе. Пришло время с ними разобраться.

К северному региону всегда было теплое отношение. Никогда не забывали ни на планерках, ни на совещаниях, ни на селекторах. Лукашенко – Субботину: не переживайте, что бьём, хватает всем. Подробности. Раньше все цифры в регионе сглаживала «нефтянка», а сейчас пристально взглянули на сельское хозяйство и проблемное наследие губернаторов, которое превратилось в системные ошибки. «Головой будете отвечать!» Итоги большого совещания Лукашенко по Витебской области.

Животноводство – это еще советский рецепт для области. Северная температура и скудные земли подходят только для выращивания скота. Тем более молочные продукты из Беларуси интересны в разных частях мира. Хозяйства производят сырье, предприятия их перерабатывают и помогают хозяйствам с развитием. Проверенную схему в Витебске назвали интеграционными структурами. Под бизнес-планы выделили деньги – немалые и не раз. А результаты напоминают сводки госконтроля.

Елена Барилко, главный государственный инспектор КГК Витебской области:

Руководителя, как вы видите, нет. Нет ни зооветслужбы, нет достаточного количества специалистов, которые должны обслуживать этот комплекс. Лукашенко: Витебскую область на плечах тащить не будем! Подробности.

За развитие области, помимо стандартного пула управленцев, отвечают председатели палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко. Они и сами выходцы из области и являются руководителями рабочей группы по контролю за социально-экономическим развитием региона. Спасение Витебской области превращается в национальный спор. Недавно назначенный новый губернатор уже успел сбросить килограмм. Лукашенко объяснил, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области.

Забвение деревни привело к миграции на уровне всей области. Как итог – закрытие школ, ФАПов, магазинов. Люди доживали, а молодежь мигрировала. Вот и случился кадровый голод.

Галина Давидович, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома:

Учитывая, что я только работаю четвертый день в должности и на чашникской земле, что я уже увидела, когда объезжала район. У района есть будущее. Я вам сразу скажу, даже несмотря ни на что, есть люди. Немножко отладить технологию.

Способность управленцев упирается в желание работать на местах. Движущей силой являются постоянные рейды госконтроля. И не то чтобы наказать – подсказать, обратить внимание, потом еще и проконтролировать. Елена Барилко:

Самое главное в животноводстве – это дисциплина, порядок и технология.

Бережным отношением к живности, особенно немаўлятам, всегда отличались белорусы. Это один из показателей нашей людскости. Неужели при индустриальном животноводстве конвейерного типа мы утратили свои плюсы национального характера? Лукашенко: это же моральное уродство, если мы не можем защитить в эту погоду братьев наших меньших. Подробности.

Действительно теплые зимы, как и тепличные условия, для Витебской области закончились. Непривычно холодная зима даже для Витебска стала еще одним испытанием для животноводов – сохранить от гибели телят. В хозяйстве «Иванский-Агро» так называемые профилактории – специальные помещения для новорожденных телят, несмотря на нереспектабельный вид, оказались более подходящими, чем новодел в «Проземле-Агро». Устранив замечания от аудиторов, удалось спасти малышей.

Снизу бетон и со всех остальных сторон металл. Получается, как морозилка какая-то. Поставили восемь пушек здесь: четыре по каждому углу греют и одна резерв. А на ночь включаем все. Строительство жилья для скотины из более теплого материала (дерева) под патронажем Первого осваивают на юге Беларуси, в регионе Припятского Полесья. Лукашенко оценил ход строительства МТК из деревянных конструкций. А в дремучей и лесистой области страны «Витебскдрев» стоит без работы, в то время когда необходимые конструкции так нужны животноводческому комплексу. В чем вопрос? В безынициативности. Неужели этот пазл нельзя было сложить в облисполкоме? Нет, ждали лайфхаков от Первого.

Новому губернатору, человеку четкому, необходимо навести порядок в управленческом аппарате Витебской области. Но есть и самоотверженные люди. 45 лет в АПК, и уходить не собирается.