Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам

Отвыкли мы от настоящей зимы. Погода в этом сезоне не дает расслабиться. То снег по колено, то ледяная корка, то сибирские морозы. А еще были побиты очередные рекорды. В ночь на 2 февраля температура опустилась ниже 31 градуса. Такие значения были зафиксированы на метеостанции Полесская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Холодно было по всей стране, обновились суточные температурные рекорды. Но есть на карте место, где не бояться никаких холодов и перепадов температур. Это белорусский Северный полюс. Так в шутку называют городской поселок Езерище, что на северо-востоке Витебской области. Белые медведи там по улицам не гуляют, конечно, но северное сияние и крайне низкие температуры для наших широт фиксируют регулярно.

300 километров от столицы – и вы в самой северной точке страны, которая нашу съемочную группу встретила обильным снегопадом. Как-никак статус обязывает. Поселок Езерище давно стал синонимом арктической белорусской стужи. Звание полюса холода он носит почти столетие. С тех пор как на самой северной метеостанции страны зафиксировали рекордный мороз.

Жанна Фокина, техник-метеоролог метеорологической станции Езерище:

Все показания мы записываем, фиксируем в такие книги. За всю историю нашего наблюдения минимальная температура воздуха составила -41,5 в 1940 году.

В этих архивных метеодокументах ежедневные температурные показатели и подтверждение морозной репутации. Вторую позицию в рейтинге самых сильных холодов занимает февраль 1956-го, когда столбик термометра опускался до 39 градусов ниже нуля. На третьем месте январь 2000-го с минимальным значением в -35.

Помню эти рекорды, которые были в 2000 году, что было -35. Еще это как бы все застала.

На местную метеостанцию Ольга Заянковская впервые пришла еще школьницей на экскурсию. Именно тогда захватывающие рассказы синоптиков определили ее судьбу. Сегодня Ольга уже сама отвечает за сбор и анализ метеоданных.

Ольга Заянковская, начальник метеорологической станции Езерище:

Тогда еще не было автоматики, еще интереснее было. Они все вручную считали и смотрели. И все было по термометрам, гигрометрам. Как у нас сейчас, если не будет электроэнергии. Езерищенские морозы Ольгу не пугают, здесь к ним привыкли, живут как в зимней сказке, практически у леса на опушке, почти как в той самой известной песне.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Этой зимой Езерище вновь подтвердило свой статус полюса холода страны. Сезонный рекорд -28. Спустя шесть дней после исторического минимума на термометре -7. Для местных это почти оттепель. По моим ощущениям, суровая зима.

Из северной глубинки отправляемся обратно в столицу. Это уже Минск и самая современная метеорологическая станция в стране. Ее сердце – метеоплощадка с множеством приборов, которые измеряют скорость ветра, влажность и температуру воздуха.

Павел Купрацевич, техник-метеоролог метеорологической станции Минск:

Находятся они в психрометрической будке. Мы сейчас откроем, посмотрим. Четыре термометра. Они все отвечают за разные показатели температуры. Старая добрая классика против цифровых технологий. Ручной способ измерения здесь не списывают со счетов – исключает любую погрешность. А еще он нужен для проверки приборов и при отключении электричества. Впрочем, за точность здесь отвечает и современный помощник. Прибор HMP. Умная система измеряет все параметры в автоматическом режиме. Данные онлайн поступают на рабочий компьютер.

Рейка для измерения высоты снежного покрова. Сейчас 38 сантиметров снега лежит.

Теперь оценим значение этого же показателя с помощью современного электронного прибора. Для этого перемещаемся в рабочий кабинет. – Смотрите, вот у нас высота снежного покрова – 39 сантиметров.

– А по тем измерениям у нас было 38. То есть это такая небольшая погрешность?

– На самом деле, да. Это небольшая погрешность.

На метеостанции наблюдения ведутся в режиме нон-стоп. Рабочие сутки дежурного техника-метеоролога расписаны буквально по минутам. Например, с интервалом в 3 часа требуется формировать и отправлять закодированную сводку в Белгидромет. Облегчают их работу не только современное оборудование, но и программные решения от белорусских специалистов.

Кирилл Дейнега, заместитель начальника конструкторско-исследовательского отдела «Метеорологические и автоматизированные системы» ОАО «Пеленг»:

Есть в Российской Федерации программа по модернизации аэропортов. В эту программу мы попадаем со своим оборудованием, в частности с системами. Конкретно в прошлом году три системы были проданы в Россию, одна система была продана в Беларуси.

Гомельский аэропорт пока единственный из региональных, где не только автоматически измеряют текущие метеопараметры, но и формируют и передают метеорологические сводки в авиационные базы метеоданных. Новое оборудование здесь начали использовать с декабря 2025 года.

С юга к нам смещается теплый фронт, который принесет обильные осадки в виде снега, и возможны переохлажденные осадки в виде гололеда.

Система АМИС собирает, обрабатывает, хранит и передает метеоинформацию. Датчики располагаются вдоль взлетно-посадочной полосы. Измерители фиксируют давление, температуру, влажность воздуха, видимость, высоту нижней границы облаков. Все эти параметры напрямую влияют на взлет и посадку.