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Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам

08 февраля 2026 16:49
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Отвыкли мы от настоящей зимы. Погода в этом сезоне не дает расслабиться. То снег по колено, то ледяная корка, то сибирские морозы. А еще были побиты очередные рекорды. В ночь на 2 февраля температура опустилась ниже 31 градуса. Такие значения были зафиксированы на метеостанции Полесская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Холодно было по всей стране, обновились суточные температурные рекорды. Но есть на карте место, где не бояться никаких холодов и перепадов температур. Это белорусский Северный полюс. Так в шутку называют городской поселок Езерище, что на северо-востоке Витебской области. Белые медведи там по улицам не гуляют, конечно, но северное сияние и крайне низкие температуры для наших широт фиксируют регулярно.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-2

300 километров от столицы – и вы в самой северной точке страны, которая нашу съемочную группу встретила обильным снегопадом. Как-никак статус обязывает. Поселок Езерище давно стал синонимом арктической белорусской стужи. Звание полюса холода он носит почти столетие. С тех пор как на самой северной метеостанции страны зафиксировали рекордный мороз.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-4

Жанна Фокина, техник-метеоролог метеорологической станции Езерище:
Все показания мы записываем, фиксируем в такие книги. За всю историю нашего наблюдения минимальная температура воздуха составила -41,5 в 1940 году.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-6

В этих архивных метеодокументах ежедневные температурные показатели и подтверждение морозной репутации. Вторую позицию в рейтинге самых сильных холодов занимает февраль 1956-го, когда столбик термометра опускался до 39 градусов ниже нуля. На третьем месте январь 2000-го с минимальным значением в -35.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-8

Помню эти рекорды, которые были в 2000 году, что было -35. Еще это как бы все застала.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-10

На местную метеостанцию Ольга Заянковская впервые пришла еще школьницей на экскурсию. Именно тогда захватывающие рассказы синоптиков определили ее судьбу. Сегодня Ольга уже сама отвечает за сбор и анализ метеоданных.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-12

Ольга Заянковская, начальник метеорологической станции Езерище:
Тогда еще не было автоматики, еще интереснее было. Они все вручную считали и смотрели. И все было по термометрам, гигрометрам. Как у нас сейчас, если не будет электроэнергии.

Езерищенские морозы Ольгу не пугают, здесь к ним привыкли, живут как в зимней сказке, практически у леса на опушке, почти как в той самой известной песне.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-14

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Этой зимой Езерище вновь подтвердило свой статус полюса холода страны. Сезонный рекорд -28. Спустя шесть дней после исторического минимума на термометре -7. Для местных это почти оттепель. По моим ощущениям, суровая зима. 

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-16

Из северной глубинки отправляемся обратно в столицу. Это уже Минск и самая современная метеорологическая станция в стране. Ее сердце – метеоплощадка с множеством приборов, которые измеряют скорость ветра, влажность и температуру воздуха.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-18

Павел Купрацевич, техник-метеоролог метеорологической станции Минск:
Находятся они в психрометрической будке. Мы сейчас откроем, посмотрим. Четыре термометра. Они все отвечают за разные показатели температуры.

Старая добрая классика против цифровых технологий. Ручной способ измерения здесь не списывают со счетов – исключает любую погрешность. А еще он нужен для проверки приборов и при отключении электричества. Впрочем, за точность здесь отвечает и современный помощник. Прибор HMP. Умная система измеряет все параметры в автоматическом режиме. Данные онлайн поступают на рабочий компьютер.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-20

Рейка для измерения высоты снежного покрова. Сейчас 38 сантиметров снега лежит.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-22

Теперь оценим значение этого же показателя с помощью современного электронного прибора. Для этого перемещаемся в рабочий кабинет.

– Смотрите, вот у нас высота снежного покрова – 39 сантиметров.
– А по тем измерениям у нас было 38. То есть это такая небольшая погрешность?
– На самом деле, да. Это небольшая погрешность.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-24

На метеостанции наблюдения ведутся в режиме нон-стоп. Рабочие сутки дежурного техника-метеоролога расписаны буквально по минутам. Например, с интервалом в 3 часа требуется формировать и отправлять закодированную сводку в Белгидромет. Облегчают их работу не только современное оборудование, но и программные решения от белорусских специалистов.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-26

Кирилл Дейнега, заместитель начальника конструкторско-исследовательского отдела «Метеорологические и автоматизированные системы» ОАО «Пеленг»:
Есть в Российской Федерации программа по модернизации аэропортов. В эту программу мы попадаем со своим оборудованием, в частности с системами. Конкретно в прошлом году три системы были проданы в Россию, одна система была продана в Беларуси.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-28

Гомельский аэропорт пока единственный из региональных, где не только автоматически измеряют текущие метеопараметры, но и формируют и передают метеорологические сводки в авиационные базы метеоданных. Новое оборудование здесь начали использовать с декабря 2025 года.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-30

С юга к нам смещается теплый фронт, который принесет обильные осадки в виде снега, и возможны переохлажденные осадки в виде гололеда.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-32

Система АМИС собирает, обрабатывает, хранит и передает метеоинформацию. Датчики располагаются вдоль взлетно-посадочной полосы. Измерители фиксируют давление, температуру, влажность воздуха, видимость, высоту нижней границы облаков. Все эти параметры напрямую влияют на взлет и посадку.

Вероятность ошибки минимальна! Как составляют прогноз погоды и стоит ли верить синоптикам-34

В скором времени модернизированный прибор появится в Белгидромете. Также на этот год в планах установить автоматические метеостанции еще в пяти населенных пунктах. Такое оборудование позволяет фиксировать малейшие изменения погодных условий с интервалом всего в 10 минут. А это значит, мы близки к мониторингу в режиме онлайн. 

И ведь именно эти данные – фундамент точности, которая у наших синоптиков достигает 98 %. А значит, вероятность ошибки минимальна. И даже на белорусском полюсе холода всегда будет тепло от уверенности в прогнозе.

Подробнее в видео.

# Погода в Беларуси

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