Нипах и оспа обезьян нам не грозят! Какова эпидситуация в Беларуси и как фильтруют «вирусный импорт»?

Февраль в Беларуси – это не только морозы и метели, но и проверка на прочность для нашего иммунитета. На данный момент эпидобстановка в стране соответствует сезону: специалисты фиксируют ожидаемый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Впрочем, ничего нового. Типичная картина для этого времени года. Главное, чтобы привычную эпидобстановку не нарушили незваные гости из других стран. Речь в первую очередь о вирусе Нипах. Очередная вспышка в Индии серьезно насторожила Всемирную организацию здравоохранения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Позже специалисты ВОЗ пришли к выводу, что волноваться не стоит и риск распространения этого вируса на глобальном уровне остается низким, но наблюдение снимать не стоит. Это же касается и оспы обезьян. На неделе в России выявили первые случаи заражения, и пошли разговоры о новой пандемии. Белорусские специалисты уверены: и Нипах, и оспа обезьян нам не грозят. Эта экзотика не передается воздушно-капельным путем, а потому и заразиться гораздо сложнее. Но контролировать ситуацию будут. Как Беларусь фильтрует «вирусный импорт» – узнала Алеся Иванова.

Пять случаев заражения, несколько летальных исходов и более сотни человек на карантине. В Индии борются со смертельно опасным вирусом Нипах. Впервые это заболевание выявили более 20 лет назад в Малайзии среди фермеров-свиноводов. Энцефалит передается через животных, в основном – летучих мышей.

Павел Семижон, заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Эндемичными для него являются такие страны, как Юго-Восточная Азия, это Индо-Малазийский регион, страны Африки. Само заболевание характеризуется сезонностью. В период с декабря по май население тех стран занимается сбором сока финиковой пальмы. Соответственно, сок может быть контаминирован слюнными выделениями и прочими выделениями данных рукокрылых. Соответственно, идет заражение человека. На днях ВОЗ сообщила еще об одном – смертельном случае заражения Нипах. После употребления сока финиковой пальмы у жительницы Бангладеш появились симптомы, характерные для вируса. Лихорадка, головная боль, дезориентация и судороги. Спустя неделю пациентка скончалась. Поскольку вакцины или лечения от вируса Нипах пока нет, уровень смертности может достигать 75 %. В связи с этим страны, включая Малайзию, Таиланд, Индонезию и Пакистан, ввели проверку температуры в аэропортах.

Как уверяют в Минздраве, риск распространения опасного энцефалита в Беларуси минимален. Тем не менее сотрудники Национального аэропорта Минск – держат руку на пульсе. Все пассажиры и экипаж, прилетающие из разных стран, проходят санитарно-карантийный контроль. С помощью тепловизоров специалисты определяют температуру каждого прилетевшего.

Наталья Автухова, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Сначала идет контроль потока на стационарных тепловизорах. То есть мы видим сначала здесь, а затем, когда поток пассажиров приходит сюда, видим уже вот на этом тепловизоре. То есть двойной контроль. Зеленый цвет, если все в порядке, а если идет повышение температуры, то красным цветом. При температуре 37,5 и выше человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза. Клинический материал отправляется в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, где есть возможность выявить различные экзотические вирусы.