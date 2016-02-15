Белорусские звезды – о подарках любимым в День Святого Валентина

День Святого Валентина – долгожданный праздник для всех влюбленных сердец. В этот день принято дарить подарки или просто признаваться в сокровенных чувствах. Белорусские звезды рассказали, чем обязательно нужно порадовать 14 февраля свою вторую половинку.

Юлия Гилевич, дизайнер:

Не забыть подписать открытку. Я считаю, в открытке написать самые важные слова, которые, по личному мнению, внутреннему ощущению, самые главные в этот день. Но, опять же, хотелось бы получать слова написанные. Не только сказанные, но и написанные, чтобы их можно было сохранять и в какие-то сложные минуты, которые происходят вне 14 февраля, вспоминать об этих минутах и напоминать себе, что есть такое чувство, которое написано на бумаге.

Любовь Черкашина, гимнастка:

14 февраля. Вы знаете, я скептик к таким праздникам. Если дальше рассуждать, у нас вообще каждый день сплошные праздники. Наверное, он должен существовать для тех, кто немножко «сухой» в своих отношениях, семейной жизни. Слава богу, у меня такого нет. И 14 февраля – это какой-то красный день календаря, просто еще раз напомнить, что в мире очень много пар, в мире правит любовь, и, конечно, задуматься о каком-то подарке для своего любимого. Но, наверное, живя с человеком более 10 лет, как-то понимаешь, что лучшие подарки создала природа. Это я и он. И эти две половинки – большего на самом деле ничего не надо. Как-то мне повезло с мужчиной, что цветы и подарки не от случая к случаю, а присутствуют просто в жизни. И, соответственно, если это присутствует, то и моя любовь, моя отдача тоже присутствуют. Конкретно сейчас рассказать секрет, что надо подарить на 14 февраля, чтобы все было замечательно? Без шансов, ребята, я не знаю этого секрета.

Андрей Кулинкович, директор группы «Топлесс»:

Мне кажется, что самый лучший подарок для любимой женщины – это в нашем сумасшедшем мире, нашем сумасшедшем темпе жизни, это на самом деле время, которое получится уделить ей, причем максимально только ей.

Виктория Макаревич, солистка группы «Топлесс»:

Я очень люблю делать подарки, люблю принимать. И к этому вопросу я отношусь очень тщательно и стараюсь для каждого человека, для любимого своего выбрать то, что ему действительно нужно. Очень люблю делать не просто подарок, а как представление. То же самое он делает для меня. Это либо какие-то загадки, либо по каким-то запискам мы что-то ищем, по ключикам. То есть даже сам процесс уже захватывает, что-то такое интересное. На 14 февраля от своего молодого человека я жду, наверное, как и многие девушки, это День влюбленных, предложения. Так что, конечно, колечко хотелось бы получить. А для своего любимого я тоже готовлю большой сюрприз. Но боюсь, что он может посмотреть эту передачу, поэтому не буду раскрывать секреты.

Андрей Карако, актер:

Необычный подарок, скорее, может быть неожиданным. Потому что когда ты где-нибудь в отъезде, тебя нет, ты какими-то правда-неправдами звонишь, договариваешься, не просто заказать. Сейчас проще, все можно заказать по Интернету, а раньше было сложнее. Даже не у всех сотовые телефоны были. Поэтому ты звонишь через почту, находишь людей, друзей, чтобы они встретили, разыграли, чтобы подарить подарок, чтобы накрыли стол. Приезжают друзья, забирают ключи, ее подруги как-то отвлекают, пока она на работе. Друзья приходят, накрывают стол. Тебя нет, но она приходит с работы, у нее горят свечи, стоит бутылочка шампанского, какая-то любимая красная рыба. И ты можешь только позвонить и сказать все, что нужно.