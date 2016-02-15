Какие птицы остаются зимовать в Минске и чем их можно кормить

В Минске на зиму остаются радовать нас своей красотой и пением около 60 видов птиц. Достаточно повестить кормушку во дворе – и можно наблюдать за воробьями, синицами и зеленушками. На водоемах легко следить за поведением огромных стай крякв, лебедей и чаек. Излюбленное место их сбора в Минске – река Свислочь. Кстати, на зимовку сюда прилетают и совсем редкие гости для наших широт.

Семен Левый, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

В Минске в эту зиму можно видеть порядка 60 видов, возможно, даже и больше. Для нас такие редкости, которые можно видеть, прежде всего это гусь гуменник, который остался на Свислочи, на Немиге.

Зимой Свислочь буквально кишит пернатыми красавцами. Возможность увидеть такое скопление птичек не упускают орнитологи. Каждый год здесь проводят подсчет водоплавающих. Узнать, сколько и какие виды остались в городе на зиму, и проследить за их перемещением – важная и непростая задача.

Семен Левый, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

В Минске, например, одной только кряквы (утки, которая всем известна), зимой 5,5 тысяч особей. В последние годы мы стараемся проводить синхронные учеты с Академией наук. Очень интересная информация – зимовка кудрявого пеликана. Эта птица впервые отмечена в нашей фауне, впервые для зимующих видов. И до сих пор, сейчас можно увидеть кудрявого пеликана на Чижовском водохранилище.

Зимний учет водоплавающих птиц проводят по всему миру уже 50 лет. В 143 странах тысячи людей ежегодно помогают сохранить численность пернатых. В Минске такой учет провели 15 января. И каждый день можно наблюдать за поведением сотни гордых пловцов в самом центре столицы.

Семен Левый, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

В Минске есть несколько таких мест. Одно из низ находится в районе Немиги, участок реки Свислочь. В Минске зимует серебристая чайка и хохотунья. Это виды, которые очень схожи между собой внешне. Порой их называют большими белоголовыми чайками, не разделяя эти два вида. Также здесь можно увидеть сизую чайку и озерную. Очень большое место для зимовки, причем видовое их разнообразие гораздо выше, чем в других участках, это участок реки Свислочь от Чижовского водохранилища (от зоопарка) и до деревни Новый двор, до кольцевой дороги.

В холодное время пернатым на водоемах не так уж легко найти себе корм. Поэтому орнитологи рекомендуют подкармливать птичек. Однако важно помнить, что в этом деле главное не перестараться с количеством еды и не навредить.

Семен Левый, орнитолог, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

В Минске многие жители стараются дать хлеб уткам, чайкам, лебедям. Но на самом деле батоны и другие хлебобулочные изделия – это неестественный корм. И есть даже исследования, которые подтверждают, что корм в виде хлебобулочных изделий негативно влияет на обмен веществ, на пищеварение птиц.

Зимовать в Минске остаются не только водоплавающие птицы. Синицы, воробьи, зеленушки, голуби и еще полсотни видов пернатых стараются пережить холода в городе. Количество корма у них резко сокращается. И лишь мы можем помочь. Для этого достаточно смастерить кормушку.

Важно не только сделать кормушку, но и знать, что в нее можно положить. Помните, что не вся еда пригодна для птиц. Например, нежелательно кормить пернатых хлебными крошками, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Виктория Терешонок, информационный сотрудник общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Самый лучший корм для птиц – это нежареные, несоленые семечки подсолнуха. Еще любимое птичье лакомство – это сало. Несоленое сало можно повесить на гвоздик или на веточку и смотреть, как птицы будут кушать.

Подкармливая птичек, мы не только им помогаем, но еще и получаем прекрасную возможность рассмотреть их поближе. Берите детей, выходите на улицы и наблюдайте за поведением пернатых. Весной они обязательно нас отблагодарят звонкими концертами.