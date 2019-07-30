Белорусские вузы объявили дополнительный набор на бюджет

Новости Беларуси. Успеть в последний вагон. Четыре белорусских вуза объявили дополнительный набор на бюджетные места дневного отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Белорусской сельхозакадемии в Горках ждут абитуриентов на специальностях «Агрономия», «Зоотехния» и «Агрохимия и почвоведение».

Два места осталось на «Славянской филологии» в БГУ. Нужны филологи и в Гомельском госуниверситете. И всего несколько мест осталось в Полесском – на специальность «Информационные системы и технологии». Подать документы можно до 1 августа.