В Минске устанавливают умные ретрофонари

Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас их можно увидеть вокруг стелы на площади Победы. Сами опоры – оцинкованные в пользу их долговечности. Фонари стилизовали под 50-е, а вот их функции наоборот – максимально современные.
Александр Воробцов, главный инженер УП «Мингорсвет»:
С одной стороны, мы следим за работоспособностью светильников, за параметрами, с другой стороны, диспетчер может в необходимое время в необходимом месте изменить уровень освещенности. Это очень удобно, это современно.