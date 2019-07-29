Прямой эфир

В Минске устанавливают умные ретрофонари

29 июля 2019 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске устанавливают умные ретрофонари-1

В Минске устанавливают умные ретрофонари-3

Сейчас их можно увидеть вокруг стелы на площади Победы. Сами опоры – оцинкованные в пользу их долговечности. Фонари стилизовали под 50-е, а вот их функции наоборот – максимально современные.

В Минске устанавливают умные ретрофонари-6

Александр Воробцов, главный инженер УП «Мингорсвет»:
С одной стороны, мы следим за работоспособностью светильников, за параметрами, с другой стороны, диспетчер может в необходимое время в необходимом месте изменить уровень освещенности. Это очень удобно, это современно.

В Минске устанавливают умные ретрофонари-9

# Улицы Минска # общество # Александр Воробцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею
29 июля 2019 14:14

К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна
29 июля 2019 13:54

«Плюх сверху: жёлтая водичка или коричневая». Старушка поливает соседей фекалиями из окна

Откопали древние курганы и криницу начала ХХ века. Как и зачем реанимируют сельхозугодья
29 июля 2019 09:00

Откопали древние курганы и криницу начала ХХ века. Как и зачем реанимируют сельхозугодья