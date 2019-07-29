В Минске устанавливают умные ретрофонари

Новости Беларуси. Срок службы больше, а затрат – меньше. Новые интеллектуальные фонари устанавливают на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас их можно увидеть вокруг стелы на площади Победы. Сами опоры – оцинкованные в пользу их долговечности. Фонари стилизовали под 50-е, а вот их функции наоборот – максимально современные.