Новости Беларуси. На 73 году жизни скончалась одна из первых дикторов белорусского телевидения Вера Ропот.

Как сообщает БЕЛТА, впервые Ропот вышла в отечественный эфир в 1975 году. До 1999 года она работала диктором, а после этого стала редактором.