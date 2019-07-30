Новости Беларуси. На 73 году жизни скончалась одна из первых дикторов белорусского телевидения Вера Ропот.
Как сообщает БЕЛТА, впервые Ропот вышла в отечественный эфир в 1975 году. До 1999 года она работала диктором, а после этого стала редактором.
Новости Беларуси. На 73 году жизни скончалась одна из первых дикторов белорусского телевидения Вера Ропот.
Как сообщает БЕЛТА, впервые Ропот вышла в отечественный эфир в 1975 году. До 1999 года она работала диктором, а после этого стала редактором.
Фото: facebook.com/alkaatrash
Вера Ивановна занималась множеством проектов, в числе которых «Творцы», «Майстэрня», «Арт-клуб», «Монолог». Помимо этого Ропот участвовала в создании телеспектаклей и озвучивала фильмы.
Прощание с Верой Ивановной состоится 30 июля в полшестого вечера в Никольском храме Свято-Елисаветинского монастыря. На следующий день Ропот будет похоронена в Мозыре.