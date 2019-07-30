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На 73 году жизни скончалась одна из первых дикторов белорусского телевидения

30 июля 2019 06:45
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Новости Беларуси. На 73 году жизни скончалась одна из первых дикторов белорусского телевидения Вера Ропот.

Как сообщает БЕЛТА, впервые Ропот вышла в отечественный эфир в 1975 году. До 1999 года она работала диктором, а после этого стала редактором.

На 73 году жизни скончалась одна из первых дикторов белорусского телевидения-1

Фото: facebook.com/alkaatrash

Вера Ивановна занималась множеством проектов, в числе которых «Творцы», «Майстэрня», «Арт-клуб», «Монолог». Помимо этого Ропот участвовала в создании телеспектаклей и озвучивала фильмы.

Прощание с Верой Ивановной состоится 30 июля в полшестого вечера в Никольском храме Свято-Елисаветинского монастыря. На следующий день Ропот будет похоронена в Мозыре.

# Некролог # общество # Вера Ропот

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