Белорусские вузы 8 июля начинают прием документов от абитуриентов

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня стартует основной этап вступительной кампании. Вузы республики начинают прием документов и сертификатов централизованного тестирования.

Чтобы определиться с учебным заведением и факультетом у абитуриентов есть ровно неделя.

Кстати, в этом году в белорусские вузы планируется принять почти 28 тысяч человек на бюджет, это на тысячу меньше прошлогоднего плана.

В этом году максимальные 100 баллов набрали 277 абитуриентов, а самым сложным предметом для поступающих по-прежнему остается физика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

В целом уровень сдачи ЦТ у наших абитуриентов с каждым годом возрастает. Средний бал по русскому и белорусскому языку больше 60, средний балл по школе — больше 40. Очень неплохие результаты показали выпускники при сдаче иностранных языков — почти 60 — 59, 8. То есть это очень неплохой бал.

Есть и ряд инноваций для абитуриентов.

Например, поступающие в БГУ могут создать личный электронный кабинет.

Таким образом, не выходя из дома можно оформить документы для поступления и потом принести их в приемную комиссию. Здесь же в режиме онлайн будет доступна вся информацию о ходе вступительной кампании.

Кроме того, в высших учебных заведениях появился и ряд новых специальностей.

Так, БГУИР впервые набирает три десятка будущих гейм-дизайнеров.

В дипломе у ребят будет сразу три квалификации.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы несколько лет шли к этому, наблюдали за рынком. Рынок игровой индустрии развивается просто потрясающе быстро. Нужны специалисты, правда, бюджетные организации не заказали. Поэтому пока сформировали план приема только на платное обучение. Но на платное заказ – сто и выше специалистов в год. Мы пока наберем 30 и сделаем из них классных специалистов. Эта специальность будет востребована. Я думаю, что бюджетные организации, не заказав сейчас, а разобравшись потом, как мы готовим этих специалистов, их тоже заявят.