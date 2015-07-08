Прямой эфир

«Звездные» мандарины и арбузы в форме сердца выращивают в Японии

08 июля 2015 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии на пике моды этим летом оказались обычные овощи и фрукты необычных форм и вкусов. Хит сезона – звездные мандарины и арбузы в форме сердца.

Для их изготовления, также как и для выращивания уже знакомых покупателям кубических суперягод, используются специальные акриловые контейнеры. Удовольствие, правда, не из дешевых. Стоимость, к примеру, арбуза превышает 100 долларов.

Для взыскательной публики есть также уникальная по вкусу клубника по 415 долларов за штуку и дыни с нотками арбуза и ананаса за 25 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Еда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования РБ об особенностях вступительной кампании-2015
08 июля 2015 10:22

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования РБ об особенностях вступительной кампании-2015

Обладательница Ордена Матери, мать пятерых детей, Оксана Бекасова: Детям комфортнее, когда их много!
08 июля 2015 07:14

Обладательница Ордена Матери, мать пятерых детей, Оксана Бекасова: Детям комфортнее, когда их много!

История свадеб от язычества до Советского Союза в минском ракурсе
07 июля 2015 15:40

История свадеб от язычества до Советского Союза в минском ракурсе