«Звездные» мандарины и арбузы в форме сердца выращивают в Японии

Новости Японии. В Японии на пике моды этим летом оказались обычные овощи и фрукты необычных форм и вкусов. Хит сезона – звездные мандарины и арбузы в форме сердца.

Для их изготовления, также как и для выращивания уже знакомых покупателям кубических суперягод, используются специальные акриловые контейнеры. Удовольствие, правда, не из дешевых. Стоимость, к примеру, арбуза превышает 100 долларов.

Для взыскательной публики есть также уникальная по вкусу клубника по 415 долларов за штуку и дыни с нотками арбуза и ананаса за 25 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.