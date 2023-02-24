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Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 200 женщин орденом Матери

24 февраля 2023 19:02
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Новости Беларуси. Высокая награда для тех, кто совершил настоящий женский подвиг. Более 200 жительниц Беларуси удостоены ордена Матери. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 200 женщин орденом Матери-1

В числе награжденных представительницы различных сфер деятельности. Это сотрудники банков и промышленных предприятий, строительной отрасли, организаций пищевой промышленности, транспортной и налоговой сфер, жилищно-коммунального, дорожного, лесного хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также Госпогранкомитета и Вооруженных Сил, индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Отметим, орден Матери в Беларуси вручается женщинам, родившим и воспитывающим пятерых и более детей. Это знак глубокого уважения и почитания роли прекрасной половины человечества.

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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