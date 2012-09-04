Белорусские военные расчеты впервые проведут боевые пуски на полигоне в Забайкалье

Новости Беларуси. Белорусские расчеты впервые проведут боевые пуски на полигоне в Забайкалье. 4 сентября там начался этап оперативно-тактического учения с войсками западного командования ВВС России.

Стрельбы на полигоне «Телемба» проводят из белорусских зенитно-ракетных комплексов С-300. Эта боевая техника способна одновременно обстреливать 24 воздушные цели. Она применяется для отслеживания и ликвидации самолетов, крылатых и баллистических ракет.

В учениях также примут участие курсанты Военной академии Беларуси.

Первый этап учения прошел в августе на полигоне «Ашулук» в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Боевые пуски будут произведены зенитно-ракетными комплексами С-300. На сегодняшний день это один из лучших комплексов в мире. Он позволяет уничтожать любые цели на высотах от 25 м до предельных высот в 25-27 км, что говорит само за себя.