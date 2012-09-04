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В Витебске на популярной у молодоженов улице запретили сигналить

04 сентября 2012 11:44
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Новости Беларуси. В Витебске свадебным кортежам запретили сигналить на пешеходной улице Пушкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции местных свадеб, молодожены, сигналя, едут к памятнику русского поэта. Теперь в начале улицы установлен знак, запрещающий сигналы. В управлении Госавтоинспекции этот запрет объясняют многочисленными жалобами от отдыхающих в этом уютном месте города, которым мешают гудки свадебных машин.

Здесь установлены камеры видеонаблюдения. Тех, кто будет игнорировать запрет, ждет предупреждение или штраф до трёхсот тысяч рублей.
 

# общество # Свадьба # Фотофакт

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