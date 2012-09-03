Верховный суд Беларуси провел экскурсию для старшеклассников минского лицея с правовым уклоном

Новости Беларуси. Экскурсия в стенах правосудия. Верховный суд сегодня открыл свои двери старшеклассникам столичного лицея с правовым уклоном. Молодые люди, которым уже в следующем году предстоит выбрать профессию, пообщались с работниками суда и задали волнующие их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная встреча в учреждении организована впервые. Его сотрудники считают, что таким образом выпускники, поступающие на юридические специальности, смогут больше узнать о судебной системе республики и им будет проще сделать свой выбор.

Александр Федорцов, первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь:

Мы их познакомим с теми требованиями, которые предъявляются к лицу, претендующему на должность судьи. И в целом о работе судом республики, о том, что они рассматривают, какие категории дел.

Мы надеемся, что наиболее принципиальные, наиболее мудрые студенты выберут юридическую специальность.

Вячеслав Лагойко, ученик гимназии №42 Минска:

Конечно, интересно, ведь немногим школьникам выпадает возможность погулять по зданию Верховного суда и посмотреть залы.

Антон Прокопчук, ученик гимназии №42 Минска:

В будущем я собираюсь работать в этой сфере. Интересно. Не поменял свое решение сегодня.