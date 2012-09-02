96-летний экс-мэр Минска расказал о застройке города на рубеже 50-60-х годов

Новости Беларуси. На неделе отметил 96-й день рождения человек, который руководил белорусской столицей полтора десятка лет на рубеже еще 50-х и 60-х. Это в его бытность в Минске построены Дворец спорта и здание филармонии, жилые районы Восток и Зеленый Луг.
Под чутким руководством Василия Ивановича на собственном дачном участке даже природа расцветает, а когда-то приходилось практически с нуля «выращивать» целый город.
Потерявший ногу в боях за освобождение Беларуси, демобилизованный офицер был в Минске осенью 44-го. Начал работать инструктором райкома партии и чуть более чем через десять лет стал председателем Мингорисполкома, а потом и первым секретарем горкома. Четверть века Шарапов отдал городу, и именно при нем столица возродилась.
В первую очередь нужно было решить жилищный вопрос.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
Трех квадратных метров на человека не хватало. Подвалы, бараки. И, безусловно, люди были в тяжелых условиях.
При Шарапове в столичном лексиконе появился новый термин – микрорайон. Так, словно городские грибы, вырастали Восток, Зеленый Луг, Чижовка, районы Волгоградской и Орловской улиц.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
Я начал 50 тысяч кв. метров жилья восстанавливать, а закончил миллион в год квадратных метров жилой площади.
Как бывший машинист поезда Василий Иванович никогда не «сходил с рельс» и шел вперед к достижению целей.
В то время, когда Шарапов стоял во главе мэрии, городская инфраструктура развивалась быстрыми темпами. Были построены практически все административные здания, включая Мингорисполком, а также институты, больницы, поликлиники, детские сады и крупные универмаги. Восстановлен аэропорт «Минск-1». А на первых этажах жилых домов стали появляться кинотеатры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
Все живое, ощутимое, все это прошло через мою душу.
Запал в душу и день установки монумента на площади Победы в 1954 году. Экс-мэр участвовал в создании всего архитектурного облика проспекта Независимости.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
Я открывал памятник. Памятник во время проектирования был немного смещен в правую сторону и захватывал Золотую горку.
Строительный бум коснулся и нынешнего проспекта Победителей. Здесь пьедестал почета предоставили первым в Минске большим спортивным объектам. Сначала возвели комплекс «Трудовые резервы», а затем и Дворец спорта, который стал чуть ли не близнецом вильнюсского сооружения.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
В Вильнюсе сделали первые. Мы переделали проект под условия Минска. Нужная для города вещь. Не было такого зала, где можно было собрать такое количество людей.
За некоторые объекты нужно было бороться и находить способы побеждать.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
Не всегда давали деньги. Вот корты построенные. Взял в долг. Потом, не знаю, отдал их или нет.
Однако во время визита в Ленинград, еще в начале своей карьеры, Василий Шарапов запоминал все. Так и получилось, что структуру управления города перенял у соседей. В последствии в столице были организованы Минскстрой, Минское управление Водоканал и Мингаз. Кстати, председатель Мингорисполкома зажигал факел голубого топлива, пришедшего из Дашавы, и собственноручно устанавливал водогрейные котлы в первых районных котельных.
Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:
Это труд. Его невозможно описать правильно, оценить. Но он сделан не мной, а людьми. Теми, кто работал с проектами, с экскаваторами.
Рабочие мои, уходя на пенсию, мне сказали: ты жесткий, но ты добрый человек. Я не обижал людей.