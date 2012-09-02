96-летний экс-мэр Минска расказал о застройке города на рубеже 50-60-х годов

Новости Беларуси. На неделе отметил 96-й день рождения человек, который руководил белорусской столицей полтора десятка лет на рубеже еще 50-х и 60-х. Это в его бытность в Минске построены Дворец спорта и здание филармонии, жилые районы Восток и Зеленый Луг.

Под чутким руководством Василия Ивановича на собственном дачном участке даже природа расцветает, а когда-то приходилось практически с нуля «выращивать» целый город.

Потерявший ногу в боях за освобождение Беларуси, демобилизованный офицер был в Минске осенью 44-го. Начал работать инструктором райкома партии и чуть более чем через десять лет стал председателем Мингорисполкома, а потом и первым секретарем горкома. Четверть века Шарапов отдал городу, и именно при нем столица возродилась.

В первую очередь нужно было решить жилищный вопрос.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

Трех квадратных метров на человека не хватало. Подвалы, бараки. И, безусловно, люди были в тяжелых условиях.

При Шарапове в столичном лексиконе появился новый термин – микрорайон. Так, словно городские грибы, вырастали Восток, Зеленый Луг, Чижовка, районы Волгоградской и Орловской улиц.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

Я начал 50 тысяч кв. метров жилья восстанавливать, а закончил миллион в год квадратных метров жилой площади.

Как бывший машинист поезда Василий Иванович никогда не «сходил с рельс» и шел вперед к достижению целей.

В то время, когда Шарапов стоял во главе мэрии, городская инфраструктура развивалась быстрыми темпами. Были построены практически все административные здания, включая Мингорисполком, а также институты, больницы, поликлиники, детские сады и крупные универмаги. Восстановлен аэропорт «Минск-1». А на первых этажах жилых домов стали появляться кинотеатры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

Все живое, ощутимое, все это прошло через мою душу.

Запал в душу и день установки монумента на площади Победы в 1954 году. Экс-мэр участвовал в создании всего архитектурного облика проспекта Независимости.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

Я открывал памятник. Памятник во время проектирования был немного смещен в правую сторону и захватывал Золотую горку.

Строительный бум коснулся и нынешнего проспекта Победителей. Здесь пьедестал почета предоставили первым в Минске большим спортивным объектам. Сначала возвели комплекс «Трудовые резервы», а затем и Дворец спорта, который стал чуть ли не близнецом вильнюсского сооружения.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

В Вильнюсе сделали первые. Мы переделали проект под условия Минска. Нужная для города вещь. Не было такого зала, где можно было собрать такое количество людей.

За некоторые объекты нужно было бороться и находить способы побеждать.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

Не всегда давали деньги. Вот корты построенные. Взял в долг. Потом, не знаю, отдал их или нет.

Однако во время визита в Ленинград, еще в начале своей карьеры, Василий Шарапов запоминал все. Так и получилось, что структуру управления города перенял у соседей. В последствии в столице были организованы Минскстрой, Минское управление Водоканал и Мингаз. Кстати, председатель Мингорисполкома зажигал факел голубого топлива, пришедшего из Дашавы, и собственноручно устанавливал водогрейные котлы в первых районных котельных.

Василий Шарапов, председатель Мингорисполкома 1954-1969 гг.:

Это труд. Его невозможно описать правильно, оценить. Но он сделан не мной, а людьми. Теми, кто работал с проектами, с экскаваторами.

Рабочие мои, уходя на пенсию, мне сказали: ты жесткий, но ты добрый человек. Я не обижал людей.