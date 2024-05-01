Белорусские учёные разработали уникальную тест-систему для выявления сразу 200 аллергенов
Чиповая тест-система! Белорусские ученые опять удивляют. Сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии во главе с директором Андреем Гончаровым разработали уникальный метод для диагностики аллергии, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Этот способ выявляет даже самые неожиданные реакции!
Антонина Осипова, ведущий научный сотрудник лаборатории медицинской биофизики Института биофизики и клеточной инженерии, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог:
Академия наук, Институт биофизики и клеточной инженерии в лице директора института Андрея Евгеньевича Гончарова не стали внедрять в плане импортозамещения что-то тривиальное и простое. Не идут наши академики по легкому пути. В плане импортозамещения внедрен один из самых сложных проектов в лабораторной диагностике аллергических заболеваний. Этот проект состоит в том, что одновременно и относительно быстро определяется около 200 и более аллергенов разных групп.
Сюда входят пищевые, пыльцевые, эпидермальные, клещи домашней пыли и другие довольное редкие, но очень актуальные аллергены для нашей географической зоны. Все это будет определяться одновременно.
Антонина Осипова:
Этот проект сложен тем, что нужно подобрать такие аллергены, которые актуальны именно для нас. Потому что в зарубежных аналогах очень много аллергенов нам ненужных определяется. Влияет все на стоимость конечного продукта, нужно сделать его доступным для нашего населения.
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