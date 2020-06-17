Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах

Новости Беларуси. Около 30 организаций в Беларуси занимаются разработкой и исследованиями в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем инновации от белорусских ученых нашли практическое применение во всех сферах деятельности.





Уже сейчас в реальном секторе используются сверхгладкие оптические поверхности, наноуглеродные материалы для производства полимеров, защитные магнитные экраны, удобрения и высокоточное оборудование.

Так, например, в стране стали доступны исследования с помощью атомно-силового микроскопа. Аппарат создает полную 3D-картину наномира, что позволяет детально рассмотреть структуру материала и проанализировать свойства частицы или клетки. Новые возможности для исследований даёт и рентгеновский дифрактометр – единственный в Беларуси.

Александр Крень, заведующий лабораторией Института прикладной физики НАН Беларуси:

Это специализированный рентгеновский дифрактометр, который позволяет измерять внутренние механические напряжения, которые возникают в металлах, сплавах, каких-то композиционных материалах и которые приводят к разрушению, в общем-то, изделий.