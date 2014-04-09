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К ЧМ-2014 по хоккею выпустят хлебопродукцию и мороженное с символикой первенства

09 апреля 2014 11:44
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Новости Беларуси. Столичным магазинам будет чем удивить гостей и участников чемпионата мира по хоккею. Специально к спортивному первенству белорусские предприятия выпустят ряд новинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, широкий ассортимент продукции готовят хлебозаводы. Это и вафельные снеки, и  сладости в виде шайбы, клюшки и коньков. На прилавках появится даже серия тортов, в украшении которых будут использоваться цвета и элементы символики чемпионата.

А немного охладить жар на ледовых площадках поможет особое мороженное, над рецептурой которого трудились 3 месяца.

# общество # Чемпионат мира по хоккею

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