К ЧМ-2014 по хоккею выпустят хлебопродукцию и мороженное с символикой первенства

Новости Беларуси. Столичным магазинам будет чем удивить гостей и участников чемпионата мира по хоккею. Специально к спортивному первенству белорусские предприятия выпустят ряд новинок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, широкий ассортимент продукции готовят хлебозаводы. Это и вафельные снеки, и сладости в виде шайбы, клюшки и коньков. На прилавках появится даже серия тортов, в украшении которых будут использоваться цвета и элементы символики чемпионата.

А немного охладить жар на ледовых площадках поможет особое мороженное, над рецептурой которого трудились 3 месяца.