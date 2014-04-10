Прямой эфир

Более 2 тыс рабочих мест создано в Минске благодаря ЧМ-2014 по хоккею

10 апреля 2014 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 2 тысяч рабочих мест создано в Минске благодаря чемпионату мира по хоккею. Этого удалось добиться за счет серьезных инвестиции в инфраструктуру и объекты города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на качественно новый уровень выведена сфера торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиничного сервиса, улучшено транспортное обеспечение.

Как сообщили в Правительстве, все это сделано не только для спортивного первенства, но и для улучшения жизни горожан.

Меж тем, для туристов уже стали доступны мобильные приложения с гидом по чемпионату мира по хоккею. Они содержат полную информацию о спортивном первенстве, включая расписание игр, результаты матчей, сведения об игроках, а также интерактивные туристические карты. Есть и различные разделы, например, «Отели», «Еда», «Такси». Некоторые приложения даже дают возможность поиграть в виртуальный хоккей.

К слову, гостям чемпионата будет предложена обширная туристическая программа как в Минске, так и в регионах страны.

# общество # Чемпионат мира по хоккею

Другие новости рубрики

Все новости
К ЧМ-2014 по хоккею выпустят хлебопродукцию и мороженное с символикой первенства
09 апреля 2014 11:44

К ЧМ-2014 по хоккею выпустят хлебопродукцию и мороженное с символикой первенства

Вандалы украли надмогильный монумент народного артиста БССР Зиновия Бабия
09 апреля 2014 11:27

Вандалы украли надмогильный монумент народного артиста БССР Зиновия Бабия

Михаил Мясникович вручил медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги» заслуженным людям страны
09 апреля 2014 11:25

Михаил Мясникович вручил медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги» заслуженным людям страны