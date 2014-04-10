Более 2 тыс рабочих мест создано в Минске благодаря ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. Более 2 тысяч рабочих мест создано в Минске благодаря чемпионату мира по хоккею. Этого удалось добиться за счет серьезных инвестиции в инфраструктуру и объекты города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на качественно новый уровень выведена сфера торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиничного сервиса, улучшено транспортное обеспечение.

Как сообщили в Правительстве, все это сделано не только для спортивного первенства, но и для улучшения жизни горожан.

Меж тем, для туристов уже стали доступны мобильные приложения с гидом по чемпионату мира по хоккею. Они содержат полную информацию о спортивном первенстве, включая расписание игр, результаты матчей, сведения об игроках, а также интерактивные туристические карты. Есть и различные разделы, например, «Отели», «Еда», «Такси». Некоторые приложения даже дают возможность поиграть в виртуальный хоккей.

К слову, гостям чемпионата будет предложена обширная туристическая программа как в Минске, так и в регионах страны.