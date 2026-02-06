Белорусские таможенники задержали на границе крупнейшую в 2026 году партию наркотиков

Белорусские таможенники задержали на границе крупнейшую в нынешнем году партию наркотиков. Благодаря им в преступный оборот на территории ЕАЭС не допущено попадание 154 килограммов опасного психотропа 4-ВМС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовой автомобиль с польскими регистрационными номерами въехал через «Козловичи». В нем находился сборный груз, внутри которого были тщательно замаскированы тайники. Для перегрузки товара 44-летний белорус направился в пункт пропуска «Брузги». Там, после углубленного осмотра, таможенники обнаружили психотропное вещество, которое в конечном итоге должно было попасть в Россию.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:

Нами были инициированы и впоследствии во взаимодействии с коллегами из Федеральной таможенной службы Российской Федерации проведены совместные мероприятия в целях установления иных причастных к противоправной схеме лиц. По результатам таких мероприятий уже на территории Российской Федерации были установлены и задержаны трое граждан, у одного из которых дополнительно было обнаружено 6 килограммов гашиша и 20 грамм кокаина. Гродненской региональной таможней в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фигурантам за контрабанду в особо крупном размере может грозить лишение свободы вплоть до 20 лет. Изъятого объема наркотиков хватило бы примерно на 700 тысяч доз, а ориентировочная стоимость партии на черном рынке оценивается в 10 миллионов долларов США.