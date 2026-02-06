Белорусские санатории посетили свыше 1,5 млн человек за 2025 год

Белорусские санатории за 2025 год показали впечатляющие результаты: их посетило свыше полутора миллионов человек. Среди гостей – более четверти миллиона иностранцев из 80 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это наглядно свидетельствует о растущей привлекательности наших здравниц. В развитие инфраструктуры было вложено 250 миллионов рублей. Эти средства направлены на закупку современного оборудования, проведение косметических ремонтов и реализацию иных мероприятий, призванных повысить качество обслуживания.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

У нас достаточно еще источников для строительства новых санаториев, как минеральных, так и месторождений грязевых. Президентом и правительством поставлена задача по увеличению коечного фонда до 2030 года и увеличение доли туризма, как вы знаете, в ВВП страны в два раза. Поэтому львиная часть обязательств будет ложиться и на лечебно-оздоровительный комплекс.

На перспективу намечен дальнейший рост предложения санаторных услуг: соответствующие задачи уже поставлены на предстоящую пятилетку. Это позволит не только удержать набранный темп развития, но и расширить охват отдыхающих, предлагая им еще более разнообразные и качественные программы оздоровления по доступным ценам.