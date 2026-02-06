Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз партии товара стоимостью 4 млн рублей

В пункте пропуска «Бенякони» гродненские таможенники выявили серьезное нарушение при досмотре грузовика, прибывшего из Литвы. В сопроводительных документах была заявлена одна партия туалетной воды, однако фактически в грузовом отсеке находился совершенно иной товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

Транспортное средство с товаром прибыло из Литвы через пункт пропуска «Бенякони». Указанное наименование туалетной воды не соответствовало находящейся в грузовом отсеке. Такой способ нарушить законодательство был обусловлен желанием занизить подлежащие плате таможенные платежи. Так таможенники установили, что общая стоимость реально перемещаемой воды составляет 4 миллиона рублей, она в два раза больше заявленной.

По факту недекларирования товаров в отношении перевозчика Гродненской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Ему придется уплатить штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного нарушения.