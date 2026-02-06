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Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел за получение взяток должностными лицами госорганизаций

06 февраля 2026 07:23
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила шесть уголовных дел. Выявлены факты получения взяток должностными лицами государственных организаций, в том числе дорожно-строительных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел за получение взяток должностными лицами госорганизаций-2

Проверка проводилась совместно с подразделениями МВД и показала систематическое получение незаконного вознаграждения.

Екатерина Нагорная, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дел, деньги передавались подозреваемым за благоприятное решение вопросов о выборе в рамках закупок конкретного предприятия в качестве поставщика комплектующих для обслуживания дорожно-строительной техники, о заключении договоров и их своевременной оплате, а также о беспрепятственном принятии выполненных работ, подписании актов и ином содействии.

Суммы взяток составляли до 12 тысяч рублей. Вина должностных лиц подтверждена материалами доследственной проверки, изъятыми первичными учетными документами, банковскими сведениями и данными бухучета. 

Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел за получение взяток должностными лицами госорганизаций-4

Подозреваемые признали факты взяточничества и обязались возместить полученный преступным путем доход. Для организации предварительного расследования дела направлены в Следственный комитет. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.

# Прокуратура Беларуси # Екатерина Нагорная

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