Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел за получение взяток должностными лицами госорганизаций

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила шесть уголовных дел. Выявлены факты получения взяток должностными лицами государственных организаций, в том числе дорожно-строительных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка проводилась совместно с подразделениями МВД и показала систематическое получение незаконного вознаграждения.

Екатерина Нагорная, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Согласно материалам дел, деньги передавались подозреваемым за благоприятное решение вопросов о выборе в рамках закупок конкретного предприятия в качестве поставщика комплектующих для обслуживания дорожно-строительной техники, о заключении договоров и их своевременной оплате, а также о беспрепятственном принятии выполненных работ, подписании актов и ином содействии.

Суммы взяток составляли до 12 тысяч рублей. Вина должностных лиц подтверждена материалами доследственной проверки, изъятыми первичными учетными документами, банковскими сведениями и данными бухучета.