Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел за получение взяток должностными лицами госорганизаций

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила шесть уголовных дел. Выявлены факты получения взяток должностными лицами государственных организаций, в том числе дорожно-строительных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила шесть уголовных дел. Выявлены факты получения взяток должностными лицами государственных организаций, в том числе дорожно-строительных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверка проводилась совместно с подразделениями МВД и показала систематическое получение незаконного вознаграждения.
Екатерина Нагорная, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дел, деньги передавались подозреваемым за благоприятное решение вопросов о выборе в рамках закупок конкретного предприятия в качестве поставщика комплектующих для обслуживания дорожно-строительной техники, о заключении договоров и их своевременной оплате, а также о беспрепятственном принятии выполненных работ, подписании актов и ином содействии.
Суммы взяток составляли до 12 тысяч рублей. Вина должностных лиц подтверждена материалами доследственной проверки, изъятыми первичными учетными документами, банковскими сведениями и данными бухучета.
Подозреваемые признали факты взяточничества и обязались возместить полученный преступным путем доход. Для организации предварительного расследования дела направлены в Следственный комитет. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратуры.