Белорусские спецведомства вырабатывают меры для минимизации последствий непогоды

Новости Беларуси. Линии электропередач будут проектировать и строить по-другому, а просеки в лесных массивах, скорее всего, расширят. Энергетики Беларуси совместно МЧС и другими службами выработают меры для снижения последствий непогоды.

Для начала прилегающие к электротрассам полосы леса обследуют. А это почти 18 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, из-за циклона «Даниэлла» было обесточено более двух тысяч населенных пунктов. Стихия вывела из строят почти 6,5 тысяч трансформаторные подстанции и повредила десятки километров линий электропередач.

Александр Мальков, заместитель начальника управления информационных технологий ГПО «Белэнерго»:

Что касается оперативного реагирования, то энергетики приложили максимум усилий и, можно сказать, в кратчайшие сроки восстановили такие объемы линий, фактически построили новые линии за четыре дня при нормативах строительства такого объема до 4-х месяцев. К 17 января все работы по подключению потребителей были завершены, идут работы по восстановлению линий, которые являются резервными.