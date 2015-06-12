Белорусские спасатели продемонстрировали свои навыки и технику 12 июня под Борисовом

Новости Беларуси. Взрыв бытового газа и пожар на нефтепеперабатывающем заводе одновременно. В реальной жизни такое стечение чрезвычайных обстоятельств едва ли возможно, но 12 июня под Борисовом белорусские спасатели выложились по полной. Оперативность и профессионализм экстренных служб во время учений оценил начальник гражданской обороны страны, премьер-министр Андрей Кобяков.

Николай Тихонов – один из опытнейших десантников-пожарных в нашей стране. 25 лет он отдал спасению людей. На его счету более 200 пожаров и в два раза больше экстремальных спусков с вертолета. Говорит, что любой вылет на место ЧП сопряжен с опасностью.

Николай Тихонов, старший инструктор десантно-пожарной службы Республиканского унитарного предприятия авиационной охраны лесов «Беллесавиа»:

Вертолет зависает над очагом пожара и мы спускаемся. У нас за плечами ранцевые лесные опрыскиватели. Мы приземляемся, бежим к кромке пожара и начинаем тушить.

Готовность № 1 – и вот уже диспетчерам поступает сигнал: в жилом доме произошел взрыв бытового газа, люди застряли на верхнем этаже. На помощь вызывают спасателей, кинологов и воздушный десант.

К счастью, ситуация эта инсценирована на учебном полигоне, а тревога, хоть и запланированная, но требует немедленного реагирования.

Отточенные до автоматизма действия и оперативность позволяют незамедлительно справиться с задымлением и вовремя спасти людей.

Но тут же еще один взрыв. На этот раз, по легенде, на нефтеперерабатывающем заводе загорелись цистерны с горючим веществом. Чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, на помощь приходят пожарные и отделение химико-радиационной защиты.

Раз в три года руководящий состав государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны собирается, чтобы сверить часы. Начальник гражданской обороны, премьер-министр страны Андрей Кобяков проверяет уровень готовности противостоять вызовам современности – природным и техногенным катаклизмам.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Жизнь человеческая бесценна, поэтому, сколько бы это ни стоило, если жизнь наших граждан будет в опасности, естественно, государство, власть никогда не будет задумываться над тем, дорого или дешево спасти человека. Будем предпринимать все меры, которые необходимы для того, чтобы человека спасти.

К любым ситуациям готов и технопарк МЧС: современные вертолеты, машины и новейшее оборудование.

Некоторая техника взята у военных и переоборудована под пожарные машины, к тому же появились современные автоцистерны с запасом воды до 10 тонн, что продлевает время тушения пожара, экономя драгоценные минуты.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Что касается техники, мы, действительно, практически всю необходимую для выполнения аварийно-спасательных работ линейку готовим на отечественном шасси. Единственное, что по оборудованию мы сегодня сделали свои стволы, лафетные и ручные стволы, производство наладили и пожарных голов. Вся линейка защитного обмундирования выпускается у нас.

Несмотря на высокую готовность и оснащенность, все-таки главная задача гражданской обороны – предупредить происшествия, чтобы не возникала необходимость применять все силы и средства на устранение ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.