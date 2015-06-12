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Житель Москвы вживил в руку чип от проездного

12 июня 2015 08:40
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Новости России. Инженер из Москвы вшил себе под кожу NFC-чип «Тройка» от транспортной карты. Его поместили в силиконовую капсулу и зашили мужчине в руку.

«Тройка» — пластиковая карта, с помощью которой можно оплачивать проезд в городском транспорте Москвы (метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, монорельсе), в пригородных электричках и поездах «Аэроэкспресс», а также аренду велосипеда на станциях велопроката.

При помощи чипа теперь мужчина не только ездит в транспорте, но и заходит в офис.

На вопрос, зачем, Влад Зайцев отвечает: «так гораздо удобнее». С чем не поспоришь: молодой человек оплачивает проезд в любом виде общественного транспорта российской столицы одним движением руки.

Но на этом Владислав решил не останавливаться: в другую руку он намерен вставить чип от банковской карты.

Удивительные хирургические операции: девочке пришили ноги, а мужчине восстановили половой орган на руке. Подробности здесь.

# общество # Операции по трансплантологии # Влад Зайцев

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