В Минске начали работу пасхальные ярмарки

Новости Беларуси. Приобрести угощения к праздничному столу – традиционные куличи, шоколадные наборы, пироги, другие лакомства – можно уже сегодня, 14 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пасхальная продукция представлена на прилавках магазинов по всей стране. А в столице уже работают ярмарки: с девяти утра на площадке у Ратуши, с 10 часов и в торговом центре «Столица». Они продолжат работу завтра, 15 апреля.