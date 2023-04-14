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В Минске начали работу пасхальные ярмарки

14 апреля 2023 08:01
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Новости Беларуси. Приобрести угощения к праздничному столу – традиционные куличи, шоколадные наборы, пироги, другие лакомства – можно уже сегодня, 14 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начали работу пасхальные ярмарки-1

Пасхальная продукция представлена на прилавках магазинов по всей стране. А в столице уже работают ярмарки: с девяти утра на площадке у Ратуши, с 10 часов и в торговом центре «Столица». Они продолжат работу завтра, 15 апреля.

# Пасха # общество # Фотофакт

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