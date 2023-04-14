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Межпарламентская ассамблея СНГ работает в Петербурге. Что обсудят?

14 апреля 2023 08:10
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В Таврическом дворце Санкт-Петербурга сегодня, 14 апреля, продолжит работу весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ. Делегацию Беларуси возглавляет Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Петербурге состоялся ряд заседаний, в рамках которых участники обсудили вопросы, касающиеся сферы безопасности, прав человека, международного сотрудничества.

Межпарламентская ассамблея СНГ работает в Петербурге. Что обсудят?-1

Финальным аккордом работы первого дня стало заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ с участием глав делегаций. В частности, рассмотрены итоги работы за 2022 год, результаты проведенного мониторинга президентских и парламентских выборов в Казахстане. Сегодня, во время пленарного заседания, парламентарии обсудят несколько модельных законов, а также документы, регулирующие цифровизацию в различных сферах.

# СНГ # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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