На юге Китая проводят операцию по ликвидации последствий мощных паводков

На юге Китая разворачивается масштабная операция по ликвидации последствий мощных паводков вызванных тайфуном – первым в 2025 году. Проливные дожди привели к критическому повышению уровня воды в реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге Китая разворачивается масштабная операция по ликвидации последствий мощных паводков вызванных тайфуном – первым в 2025 году. Проливные дожди привели к критическому повышению уровня воды в реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти объявили красный уровень опасности. В эпицентре стихии оказался уезд Хуайцзи, где пострадало более 180 тысяч человек. Критическая отметка в 55 метров достигнута на местной гидростанции. Разрушены дамбы, дома, серьезно повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Около 68 тысяч жителей эвакуированы. На месте трагедии работают свыше 10 тысяч спасателей, задействованы сотни единиц оборудования. Авиакомпании отменили около 100 рейсов. Ситуация остается сложной. Синоптики предупреждают о сильных дождях.