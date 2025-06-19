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На юге Китая проводят операцию по ликвидации последствий мощных паводков

19 июня 2025 06:19
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На юге Китая разворачивается масштабная операция по ликвидации последствий мощных паводков вызванных тайфуном – первым в 2025 году. Проливные дожди привели к критическому повышению уровня воды в реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Китая проводят операцию по ликвидации последствий мощных паводков-2

Власти объявили красный уровень опасности. В эпицентре стихии оказался уезд Хуайцзи, где пострадало более 180 тысяч человек. Критическая отметка в 55 метров достигнута на местной гидростанции. Разрушены дамбы, дома, серьезно повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Около 68 тысяч жителей эвакуированы. На месте трагедии работают свыше 10 тысяч спасателей, задействованы сотни единиц оборудования. Авиакомпании отменили около 100 рейсов. Ситуация остается сложной. Синоптики предупреждают о сильных дождях.

# Китай # Наводнение

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