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В магазине можно требовать продать яйца без пластикового контейнера

17 июля 2017 18:08
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Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:
Почему в наших магазинах при упаковке яиц преимущество отдается пластиковым контейнерам? Это значительно увеличивает стоимость товара.

Юрист:
По требованию покупателя, согласно п.25 «Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания», продавец обязан передать товар в бесплатной упаковке.

То есть, по Вашему требованию продавец реализует Вам товар без упаковки.

Следует также отметить, что весь упаковочный материал реализуется торговыми предприятиями по ценам поставщика, то есть, без применения торговой надбавки.

# общество # Консультация юриста

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